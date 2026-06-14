Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará este domingo desde la posición 19 en el Gran Premio de Barcelona, donde buscará remontar posiciones para sumar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac.
En pocas líneas:
Primera parada en boxes
En la vuelta 12, los líderes realizaron su primera parada en pits, siguiendo la estrategia que inició Lewis Hamilton. George Russell y Max Verstappen también ingresaron a cambiar neumáticos en ese momento.
Primer abandono de la carrera
El piloto canadiense de Aston Martin, Lance Stroll, tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 7 tras reportar un problema en la caja de cambios.
George Russell ya le saca más de tres segundos a Lewis Hamilton en la punta, mientras que Checo se mantiene en la posición 19.
Comienza la carrera
En un inicio de carrera bastante limpio, George Russell mantiene la primera posición con una distancia considerable de 1.5 segundos sobre Lewis Hamilton.
Por su parte, Sergio “Checo” Pérez permanece en el lugar 19, a 0.5 de Alex Albon.
Parrilla de salida
Después de una sesión de clasificación intensa, así quedaron las posiciones para el Gran Premio de Barcelona:
- George Russell — Mercedes
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Lando Norris — McLaren
- Max Verstappen — Red Bull
- Isack Hadjar — Red Bull
- Oscar Piastri — McLaren
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Nico Hülkenberg — Audi
- Charles Leclerc — Ferrari
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Franco Colapinto — Alpine
- Pierre Gasly — Alpine
- Oliver Bearman — Haas
- Carlos Sainz — Williams
- Esteban Ocon — Haas
- Alex Albon — Williams
- Sergio Pérez — Cadillac
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Lance Stroll — Aston Martin
- Fernando Alonso — Aston Martin
Hay incertidumbre sobre si este fin de semana se repetirá el escenario accidentado de Mónaco o si los pilotos lograrán mantener la concentración a lo largo de la carrera.