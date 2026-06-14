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Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

No te pierdas ningún detalle sobre la competencia del piloto mexicano, quien buscará hacer historia con Cadillac y obtener sus primeros puntos del año

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Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
No te pierdas ningún detalle sobre la competencia del piloto mexicano, quien buscará hacer historia con Cadillac y obtener sus primeros puntos del año. (Sergio Pérez)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará este domingo desde la posición 19 en el Gran Premio de Barcelona, donde buscará remontar posiciones para sumar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac.

En pocas líneas:

13:22 hsHoy

Primera parada en boxes

En la vuelta 12, los líderes realizaron su primera parada en pits, siguiendo la estrategia que inició Lewis Hamilton. George Russell y Max Verstappen también ingresaron a cambiar neumáticos en ese momento.

13:15 hsHoy

Primer abandono de la carrera

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

El piloto canadiense de Aston Martin, Lance Stroll, tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 7 tras reportar un problema en la caja de cambios.

George Russell ya le saca más de tres segundos a Lewis Hamilton en la punta, mientras que Checo se mantiene en la posición 19.

13:06 hsHoy

Comienza la carrera

En un inicio de carrera bastante limpio, George Russell mantiene la primera posición con una distancia considerable de 1.5 segundos sobre Lewis Hamilton.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez permanece en el lugar 19, a 0.5 de Alex Albon.

12:36 hsHoy

Parrilla de salida

Después de una sesión de clasificación intensa, así quedaron las posiciones para el Gran Premio de Barcelona:

  1. George Russell — Mercedes
  2. Lewis Hamilton — Ferrari
  3. Kimi Antonelli — Mercedes
  4. Lando Norris — McLaren
  5. Max Verstappen — Red Bull
  6. Isack Hadjar — Red Bull
  7. Oscar Piastri — McLaren
  8. Liam Lawson — Racing Bulls
  9. Nico Hülkenberg — Audi
  10. Charles Leclerc — Ferrari
  11. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  12. Gabriel Bortoleto — Audi
  13. Franco Colapinto — Alpine
  14. Pierre Gasly — Alpine
  15. Oliver Bearman — Haas
  16. Carlos Sainz — Williams
  17. Esteban Ocon — Haas
  18. Alex Albon — Williams
  19. Sergio Pérez — Cadillac
  20. Valtteri Bottas — Cadillac
  21. Lance Stroll — Aston Martin
  22. Fernando Alonso — Aston Martin

Hay incertidumbre sobre si este fin de semana se repetirá el escenario accidentado de Mónaco o si los pilotos lograrán mantener la concentración a lo largo de la carrera.

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