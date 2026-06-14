Gran Premio de Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez arrancará este domingo desde la posición 19 en el Gran Premio de Barcelona , donde buscará remontar posiciones para sumar sus primeros puntos de la temporada con Cadillac .

Hay incertidumbre sobre si este fin de semana se repetirá el escenario accidentado de Mónaco o si los pilotos lograrán mantener la concentración a lo largo de la carrera.

Después de una sesión de clasificación intensa, así quedaron las posiciones para el Gran Premio de Barcelona:

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez permanece en el lugar 19, a 0.5 de Alex Albon.

En un inicio de carrera bastante limpio, George Russell mantiene la primera posición con una distancia considerable de 1.5 segundos sobre Lewis Hamilton.

George Russell ya le saca más de tres segundos a Lewis Hamilton en la punta, mientras que Checo se mantiene en la posición 19.

El piloto canadiense de Aston Martin, Lance Stroll , tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 7 tras reportar un problema en la caja de cambios.

En la vuelta 12, los líderes realizaron su primera parada en pits, siguiendo la estrategia que inició Lewis Hamilton. George Russell y Max Verstappen también ingresaron a cambiar neumáticos en ese momento.

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