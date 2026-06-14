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Mundial 2026: las mejores atracciones de las 16 ciudades sede

El torneo reúne a 48 selecciones y 104 encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio, con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, y una agenda turística paralela

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La Copa Mundial 2026 reúne por primera vez a Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones (REUTERS/Jennifer Gauthier/File Photo)
La Copa Mundial 2026 reúne por primera vez a Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones (REUTERS/Jennifer Gauthier/File Photo)

La Copa Mundial 2026 reúne por primera vez a tres países como anfitriones, con 16 ciudades distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, listas para recibir a millones de aficionados del 11 de junio al 19 de julio. Con 48 equipos y 104 partidos programados, la cita promete no solo fútbol, sino también una celebración cultural y festiva a gran escala, destacada por The New York Times.

Cada ciudad sede de la Copa Mundial 2026 ofrece una variedad de experiencias para visitantes y locales. Desde la gastronomía, el patrimonio y la hospitalidad de México, pasando por la modernidad y la naturaleza de Canadá, hasta la diversidad urbana de Estados Unidos, la competición convertirá a estos tres países en un mosaico de actividades únicas más allá del fútbol.

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Sedes del Mundial 2026 en México

Ciudad de México

El inicio oficial del torneo fue en Ciudad de México, reconocida como capital futbolera y cultural. El histórico estadio Azteca, descrito como “pura historia viva del fútbol”, marcará el arranque del certamen.

Más allá de los partidos, quienes asistan podrán recorrer el centro histórico y sus museos, descubrir barrios tradicionales y disfrutar de la gastronomía local, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Entre las visitas recomendadas figuran las pirámides de Teotihuacán, los canales de Xochimilco y la basílica de Guadalupe, que recibe cada año a unos 10 millones de peregrinos.

Vista aérea de una gran pirámide antigua de piedra con múltiples niveles y escalinatas, con personas subiendo y bajando. Alrededor hay árboles y una montaña al fondo
Las pirámides de Teotihuacán aparecen entre las visitas recomendadas para quienes viajen a Ciudad de México por el torneo (INAH/Cortesía)

Guadalajara

Guadalajara fusiona fútbol apasionado, arte y tradición. La ciudad es considerada por muchos como “la esencia más pura de México”. Se destacan los murales de José Clemente Orozco en el Hospicio Cabañas.

Los visitantes pueden vivir la experiencia del mariachi y el tequila en el pueblo de Tequila, cuya producción cuenta con reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Acercarse a Tlaquepaque acerca al viajero a la mejor artesanía y gastronomía tradicional en un ambiente de patios coloniales.

Monterrey

Monterrey, ubicada al pie de la Sierra Madre, combina paisajes montañosos y herencia industrial. El Parque Fundidora es una referencia de arqueología industrial reconvertida en espacio cultural. El Cañón de la Huasteca deslumbra con formaciones rocosas, ideal para senderismo y fotografía. Tras los partidos, la tradicional carne asada permite disfrutar de la gastronomía local.

Sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los Ángeles

Los estudios de Universal forman parte del circuito turístico destacado en Los Ángeles (EFE/Armando Arorizo)
Los estudios de Universal forman parte del circuito turístico destacado en Los Ángeles (EFE/Armando Arorizo)

En Los Ángeles, el ambiente mundialista se mezcla con el glamour de Hollywood. Caminar por el Paseo de la Fama o visitar el muelle de Santa Mónica transmite la energía característica de la ciudad. El autobús turístico facilita el traslado entre lugares clave, como los estudios de Universal y Warner o las playas de Malibú.

La vida nocturna es activa y la oferta de ocio se mantiene atractiva fuera de los estadios.

Kansas City

Kansas City se conoce por su barbacoa, el jazz y su arquitectura de inspiración sevillana. Country Club Plaza recuerda a plazas andaluzas y reúne esculturas distintivas para un ambiente europeo en el centro de Estados Unidos. El Museo del Jazz celebra la identidad cultural local, mientras la hospitalidad de la ciudad asegura una bienvenida cálida a los asistentes.

Miami

South Beach se consolida como una de las referencias ineludibles de Miami (AP Foto/Alan Díaz)
South Beach se consolida como una de las referencias ineludibles de Miami (AP Foto/Alan Díaz)

En Miami confluyen playas de diseño Art Déco y una fusión de culturas latinas. South Beach y Little Havana son referencias ineludibles, mientras que Wynwood Walls destaca por sus murales y galerías de arte urbano.

Las excursiones a los Everglades suman aventura y la observación de caimanes en su hábitat natural. Miami ofrece fútbol, música y opciones nocturnas animadas para quienes busquen experiencias más allá del estadio.

Seattle

En Seattle se mezclan la cultura del café, la herencia grunge y el desarrollo tecnológico. El Pike Place Market y el Space Needle son paradas imprescindibles.

El partido en Lumen Field tendrá un ambiente particularmente intenso. Según The New York Times, el estadio “es uno de los más ruidosos del país”, garantizando una experiencia futbolística única.

San Francisco Bay Area

Cruzar el Golden Gate ofrece una perspectiva icónica de San Francisco (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
Cruzar el Golden Gate ofrece una perspectiva icónica de San Francisco (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

La Bahía de San Francisco se caracteriza por sus contrates urbanos: tranvías históricos, calles empinadas y una multiculturalidad vibrante. Cruzar el Golden Gate o recorrer Sausalito ofrece perspectivas icónicas y tranquilidad costera. La visita a la prisión de Alcatraz requiere planificación previa, y el ambiente innovador de Silicon Valley da un matiz singular a esta sede del Mundial 2026.

Atlanta

Atlanta conjuga la historia de los derechos civiles con la modernidad. Entre los planes recomendados están el Georgia Aquarium y el World of Coca-Cola, ambos de gran interés.

Los aficionados a las series pueden recorrer escenarios de Stranger Things o The Walking Dead, mientras que el legado deportivo de la ciudad destaca por su condición de sede olímpica y su moderno estadio cubierto.

Filadelfia

Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia se volvieron icónicas por la saga de "Rocky" (AP Foto/Tassanee Vejpongsa)
Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia se volvieron icónicas por la saga de "Rocky" (AP Foto/Tassanee Vejpongsa)

Filadelfia revive los orígenes de Estados Unidos con el Independence Hall y la emblemática Campana de la Libertad. El recorrido por el casco histórico, áreas como Society Hill y el Reading Terminal Market acercan al visitante a la esencia de la ciudad. La subida a las icónicas escaleras del Museo de Arte, famosas por la saga de Rocky, es obligatoria. No puede faltar la degustación del típico philly cheesesteak y las visitas a museos de alto nivel.

Dallas

Dallas representa la opulencia tejana y una mezcla de modernidad y tradición vaquera. Entre sus principales atractivos se encuentran el distrito artístico y el Sixth Floor Museum, donde se recuerda la vida y legado de John F. Kennedy. La ciudad despunta por su monumental infraestructura y su amplia oferta de compras y entretenimiento.

Nueva York / Nueva Jersey

Vista de un parque verde con árboles frondosos y senderos, enmarcando el horizonte de Nueva York con rascacielos como 432 Park Avenue bajo un cielo claro
Central Park integra el recorrido recomendado para quienes viajen a Nueva York por la gran final (Freepik)

La gran final se disputará en el estadio MetLife, ubicado a minutos de Manhattan. Alojarse en el corazón de Nueva York permite experimentar su ritmo: cruzar el puente de Brooklyn, recorrer Central Park y subir al Empire State.

El ambiente futbolístico se mezcla con propuestas culturales de nivel internacional, como los musicales de Broadway y museos como el MoMA.

Houston

En Houston, la ciencia y la diversidad conviven en un entorno de innovación. El Centro Espacial de la NASA permite conocer el histórico control de las misiones Apolo, considerado posiblemente, la visita más espectacular del viaje. La zona de museos y el Buffalo Bayou Park amplían la oferta para residentes y visitantes. La gastronomía de fusión refuerza la experiencia única de esta sede mundialista.

Boston

La Universidad de Harvard refuerza en Boston la tradición académica de la ciudad (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)
La Universidad de Harvard refuerza en Boston la tradición académica de la ciudad (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)

Boston combina historia, tradición universitaria y gastronomía. El Camino de la Libertad (Freedom Trail) recorre los hitos de la Revolución Americana. La Universidad de Harvard abre sus puertas a la tradición académica, aportando un sello único durante la Copa Mundial. La ciudad es célebre por su “clam chowder” y su ambiente intelectual distintivo.

Sedes del Mundial 2026 en Canadá

Toronto

La CN Tower ofrece una panorámica urbana que identifica a Toronto entre las grandes ciudades de Canadá (REUTERS/Wa Lone)
La CN Tower ofrece una panorámica urbana que identifica a Toronto entre las grandes ciudades de Canadá (REUTERS/Wa Lone)

Toronto sobresale por su carácter multicultural y su relevancia económica en Canadá. La CN Tower brinda una panorámica urbana, mientras el Distillery District destaca por sus galerías y cafeterías instaladas en un entorno industrial renovado.

La cercanía de las Cataratas del Niágara permite excursiones a una de las maravillas naturales más espectaculares del continente, completando la vibrante oferta urbana de la ciudad.

Vancouver

Vancouver asombra por sus rascacielos y entornos naturales bañados por el Pacífico. Recorrer Stanley Park en bicicleta, cruzar el puente colgante de Capilano y realizar un tour de avistamiento de ballenas forman parte de las propuestas imperdibles de esta sede.

Para muchos, Vancouver destaca por unir la serenidad de la naturaleza y los servicios modernos de una metrópolis global. Visualmente, es probablemente “la sede más espectacular de todo el Mundial 2026”.

Vancouver representa una dualidad en la que el entorno urbano y los paisajes naturales brindan a los visitantes del torneo el equilibrio entre comodidad, aventura y emoción.

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