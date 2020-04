Es así como toman aún más fuerzas las declaraciones del ahora ex vicepresidente del Barcelona, Emili Rousaud, quien ayer presentó su renuncia junto a otros cinco altos dirigentes del club. “Sinceramente, creo que en este caso, alguien ha metido mano en la caja. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro”, dijo en declaraciones a una radio local.