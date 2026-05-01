Fomag alcanzó acuerdo para garantizar la atención médica de los maestros: dará continuidad a tratamientos de alta complejidad

Se confirmó la continuidad inmediata de la atención para pacientes que ya se encuentran en procesos médicos activos - crédito Fomag

En medio de la preocupación por la atención en salud de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), se confirmó un acuerdo con la Fundación Santa Fe de Bogotá para mantener la prestación de servicios oncológicos de alta complejidad.

La situación se conoció tras una denuncia pública de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señaló que la institución médica habría suspendido servicios a esta población.

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La congresista indicó que, al conocer el caso, estableció comunicación directa con las entidades involucradas con el fin de exigir explicaciones y soluciones inmediatas. La alerta generó reacciones en distintos sectores y llevó a un pronunciamiento oficial por parte del Fomag sobre el estado de la atención médica para los docentes afiliados.

Servicios que seguirán activos

Los pacientes pendientes de atención serán programados de manera progresiva, según criterios médicos y de priorización clínica - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El Fomag informó, mediante un comunicado, que se alcanzó un acuerdo con la Fundación Santa Fe de Bogotá para garantizar la continuidad en la atención de pacientes que requieren servicios de alta complejidad, especialmente en el área oncológica. “Fomag mantiene activa la atención oncológica en la Fundación Santa Fe de Bogotá”, señala el documento difundido el 30 de abril de 2026.

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Según la entidad, el acuerdo contempla la permanencia de tratamientos en curso, incluyendo quimioterapias, cirugías, hospitalizaciones y procesos de trasplante. También se confirmó la apertura de agendas para servicios diagnósticos especializados necesarios para el seguimiento de los pacientes.

El comunicado detalla que se establecieron compromisos financieros orientados a garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios, mediante la normalización progresiva de pagos y la implementación de mecanismos de seguimiento periódico. Además, se definieron medidas como la programación progresiva de pacientes que estaban pendientes de atención, bajo criterios médicos y de priorización clínica.

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“De esta manera se da garantía en la continuidad en la atención de la población oncológica, pacientes en procesos de trasplante y usuarios con tratamientos activos de alta complejidad”, indicó el Fomag en su pronunciamiento oficial.

Red de prestadores asumirá otros servicios de salud

También se acordó un esquema de seguimiento y coordinación entre las entidades para supervisar la prestación del servicio y su continuidad - crédito Visuales IA

Dentro de los puntos acordados también se incluye la articulación con la red de prestadores del Fomag para asegurar que los servicios que no correspondan a alta complejidad sean atendidos en otras instituciones. Esto busca mantener la cobertura integral para los afiliados y evitar interrupciones en tratamientos de menor nivel de complejidad.

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El documento oficial también menciona la implementación de espacios periódicos de seguimiento y coordinación entre las partes, con el objetivo de fortalecer la continuidad, eficiencia y pertinencia en la prestación de los servicios de salud.

En ese contexto, Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, afirmó: “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, nuestros afiliados continuarán siendo atendidos bajo criterios de oportunidad, calidad y continuidad en centros de alta especialidad del país”. Asimismo, reiteró el compromiso de la entidad con el acceso a servicios especializados para maestros, maestras y sus beneficiarios.

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El acuerdo incluye la apertura de agendas para procedimientos diagnósticos especializados necesarios en el seguimiento de tratamientos - crédito Fundación Santa Fe

Tras conocerse el acuerdo, la representante Jennifer Pedraza se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde expresó: “Qué alivio esta noticia. ¡El control político sí sirve! Desde esta curul defendemos el derecho a la salud digna para los maestros y maestras”.

En su mensaje, la congresista también hizo referencia a la situación de salud de los docentes, señalando: “No olvidemos que los profes tienen una prevalencia de cáncer cinco veces mayor a la población general”.

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La continuidad de los tratamientos médicos para los docentes afiliados adquiere relevancia en el contexto de atención a enfermedades de alta complejidad, donde la interrupción de procesos clínicos puede afectar la evolución de los pacientes. En este escenario, la garantía en la prestación de servicios especializados permite que quienes se encuentran en terapias activas mantengan sus esquemas de atención sin alteraciones, especialmente en áreas como oncología y trasplantes.

Asimismo, la articulación entre instituciones de salud y la red de prestadores resulta clave para asegurar que los usuarios reciban atención oportuna según sus necesidades médicas, evitando retrasos en diagnósticos, procedimientos o seguimientos que forman parte integral de sus tratamientos.

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