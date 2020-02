Por su parte, Ibáñez se defendió sosteniendo que “el encargo (del Barcelona) en ningún momento fue el de crear contenidos negativos no positivos. Nuestra tarea consistía en motorizar toda la actividad de las cuentas del Barꞔa. No generamos contenidos. Y el informe que circula sobre una campaña para desacreditar a Víctor Font (candidato opositor a las elecciones de 2021) no es nuestro, no ha salido de nuestra compañía, es falso” y que la página de Facebook “Respeto y Deporte”, que aparece como asociada a su empresa “I3 Ventures” “no es nuestra, sólo registramos un dominio. Es como si ustedes tienen un garaje y alquilan una plaza a alguien, pero el coche no es suyo. Es una cuenta que genera opinión, pero no insulta ni hace apología del delito ni publica noticias falsas” y que las otras cinco cuentas “no son mías” y que “cometimos una falta al no informar a nuestro cliente de ciertos aspectos”, aceptando la extinción del contrato anunciada por Bartomeu.