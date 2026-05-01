Luis Álvarez de “El Haragán y Cia” cuenta todo sobre su concierto en la Arena CDMX a más de 36 años de “Valedores juveniles”

El Haragán y Cia en la Arena CDMX

El próximo 17 de mayo El Haragán y Compañía celebrarán más de 36 años de trayectoria con un concierto en la Arena Ciudad de México, junto a invitados y un repertorio preparado para la “banda rocanrolera mexicana”.

En entrevista con Infobae México, Luis Álvarez “El Haragán” nos adelantó que la experiencia en la Arena CDMX está pensada para escucharse y verse todo bien desde cualquier ángulo: “Es un viaje anímico, un viaje sensorial y los estamos invitando a una experiencia única en cuanto a sonido, iluminación y visuales”.

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Valedores Juveniles, un disco atemporal

El fundador de "El Haragán y Compañía" platicó con Infobae México sobre el próximo concierto en la Arena CDMX y la carrera de la banda que inició hace más de 36 años con el icónico "Valedores Juveniles"

El Haragán y Compañía cumple más de tres décadas desde el lanzamiento de Valedores juveniles, disco debut grabado en solo tres días. Luis Álvarez recuerda: “El primer día grabamos todo completo. Lo que escuchan en el disco es primera o segunda toma, como va. Al segundo día grabamos algunos doblajes de coros, saxofones, alguna cosita por ahí. Y el tercer día mezclamos”.

Luis califica este material como un “disco afortunado que nos ha dado mucho trabajo” que sigue sumando público de varias generaciones. Las canciones Él no lo mató, Antes me gustabas, Basuras, Gran velocidad y La perra brava se mantienen vigentes en la memoria colectiva.“

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“Afortunadamente tuve buenos músicos, buena asesoría y salió un disco muy afortunado, la verdad, que a la fecha, , como yo les digo, tienes el disco quince éxitos de Cri-Cri y al lado está el del Haragán, Valedores juveniles“, nos cuenta el artista, ”La magia que tiene el primer disco, o creo que le pasa a todas las bandas, los primeros discos debut son como, como que tienes la gran ilusión de grabar, como que pones lo mejor, como que pones tus mejores canciones, toda la energía, la emoción, y es como se logran esos primeros discos".

La vigencia de las historias en la música

"Él no lo mató" emerge como un duro relato de las realidades urbanas mexicanas (El Haragán y Cía)

Las canciones de El Haragán y Cia son atemporales. Temas que tenían sentido en los años ochenta parecen vigentes en pleno 2026. Sobre esta vigencia, Luis señala: “A la gente le gusta escuchar historias. Y cuando cuentas una historia que tiene que ver con todos nosotros como seres humanos… se va más allá. Son canciones hechas como a futuro”.

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El fenómeno de la banda es generacional: “Los que me iban a ver ya son algunos abuelos, ya son papás, llevan a sus hijos. Y en el caso de Haragán y Compañía, somos una banda que se pasa de generación en generación. Ya ahorita ya llevamos, pues fácil un par de generaciones y siguen, siguen convirtiéndose a la haraganmanía“.

“El hecho de que Haragán y Compañía sea una banda que se vaya a presentar en la Arena Ciudad de México, que hayamos hecho dos Auditorios Nacionales, que hayamos ido al festival Bésame Mucho, pa’l Norte, Vives Latinos, todos los que te puedas imaginar, y que nuestra música nos haya llevado fuera del país también, es por la forma de contar las historias”, agrega.

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El Haragán y la composición: soledad, crisis y nuevas canciones

La banda de rock urbano se presentará en la ARENA CDMX Crédito: Cuartoscuro

“Toda la vida nos hemos caracterizado por platicar ciertas cosas de la vida cotidiana, como familia, como seres humanos, lo que vivimos desde nuestra perspectiva, en nuestro país, con nuestra propia historia. Estamos en un país pospandemia, pero más bien sería en un mundo, es a nivel planetario, un planeta después de la pandemia. Y aquí surge mucha tela de dónde cortar para platicar. Hoy más que nunca hay más soledad, la gente ya no tiene tanto contacto, la gente está más ausente cada vez. Hay muchas cosas: soledad, guerra, que vienen siendo las mismas, viejas historias de hace cien años, ¿no? La guerra, la guerra desde que inició el ser humano viene peleando".

Para Luis, hay muchos temas que pueden tocarse en nuevas canciones:

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“Hay una canción que grabamos, que viene para nuestro próximo disco, que se llama Perra vida. Y habla acerca de, de ese sentimiento pospandemia que nos embargó y musicalmente y en la letra cruda. Una canción como de rock progresivo un poco, y habla acerca de esta soledad, de este abandono, de lo que sucedió en ese momento. Yo creo que podemos hablar de esto, podemos hablar de la soledad que se está viviendo, de la explotación, de la esclavitud humana, de la esclavitud no solamente de humano a humano, sino de la máquina hacia el humano”.

Y admite: “Hay una crisis en la composición, y no solamente en el rock, en todas las ramas. Habiendo tanta tela de dónde cortar y de qué cosas hablar, estamos hablando, pues cosas de amor y de besitos y de esto a la otra. Si bien nos va, si bien nos va, porque están hablando de un montón de atrocidades también. De aspiraciones a la drogadicción y violencia. Hay muchas cosas humanas que deberíamos de retomar todos los compositores del mundo”.

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Del barrio a la Arena CDMX: una fiesta para la banda

Sin el apoyo de grandes productoras, El Haragán y Compañía ha llegado a ser un referente del rock en México (El Haragán y Cía)

El líder de la agrupación destaca el valor simbólico de llegar a la Arena Ciudad de México. “Es un logro que es de todos, de toda la banda, no solamente de los grupos. Es un logro del público, de toda la banda que ha seguido el movimiento del rock mexicano desde Ciudad Neza, Iztapalapa, El Molinito, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Texcoco, Tepito, la Morelos, y que han sido parte de este gran movimiento”.

El concierto contará con la presencia de Los k’comxtles, banda formada por Rubén Albarrán y Gato Rockabilly, además de Carlos Segarra de España y José Andrea de Kabrones como invitados especiales. Luis Álvarez promete: “Vamos a estar presentando también la nueva versión del sencillo que acabamos de hacer con José Andrea de Los Kabrones, de ‘Juan el Descuartizador’. Muchas sorpresas, música, alegría".

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