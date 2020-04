El talentoso mediocampista argentino no tuvo el rendimiento esperado en las cuatro temporadas que permaneció en la Casa Blanca y el dirigente que promovió su fichaje analizó por qué no función en aquel equipo: “Llegó en enero con Higuaín y Marcelo, era un 5 con mucha calidad y mucha clase, es un chico muy particular y muy buena gente, pero no se adaptó muy bien a lo que requiere el Real Madrid. Podría haber dado mucho más de lo que ha dado, aunque en los partidos que jugó yo estuve contento con él. Lo que pasa es que llegó justo cuando salí yo y vino el nuevo presidente con ideas nuevas. Nosotros le hubiéramos dado un poco más de cancha porque tenía mucha calidad”.