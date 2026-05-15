Twenty One Pilots confirma concierto en México: sería como headliners del Corona Capital 2026, apuntan los fans

TOP ya se presentó antes en el festival Corona Capital, por lo cual la noticia generó mucha expectativa y palabras de afirmación entre el clique mexicano. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La expectativa por el próximo Corona Capital no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Ahora, tras la confirmación de Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots, de que la banda estará en un festival en México este año, esto se intensificó.

Aunque el grupo no ha revelado detalles oficiales sobre el evento, la declaración fue suficiente para que miles de seguidores dieran por hecho su regreso como uno de los actos principales del festival.

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La relación especial entre Twenty One Pilots y México se consolidó tras el histórico concierto de 2025 frente a 65 mil personas en la CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni

En redes sociales, el clique ha multiplicado las especulaciones, convencidos de que el dúo estadounidense será uno de los headliners del cartel 2026. La noticia además llega después de una serie de rumores que ya los colocaban entre los nombres esperados para el evento.

La confirmación de Josh Dun que encendió las redes

La afirmación de Josh Dun durante una entrevista fue clara: la banda tiene un solo compromiso adicional tras su concierto final en Ohio y será en un festival en México: “Creo que tenemos un festival en México después, pero básicamente ese será el cierre”, comentó el baterista, sin mencionar el nombre del evento.

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La declaración del baterista Josh Dun sobre una próxima presentación en un festival en México impulsa a seguidores a dar por hecho su actuación en Corona Capital. REUTERS/Mario Anzuoni

Esto bastó para detonar reacciones de entusiasmo en plataformas como X, donde usuarios comenzaron a difundir el rumor como un hecho. Publicaciones con miles de interacciones afirman que el anuncio oficial del cartel está próximo a revelarse y que Twenty One Pilots encabezará la lista.

Rumores y apuestas: ¿cómo surgió la teoría?

La posible presencia de la banda en el Corona Capital no es nueva:

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Desde semanas atrás, foros, insiders y cuentas especializadas mencionaron a artistas como Twenty One Pilots y Gorillaz entre los favoritos para liderar el cartel.

El cambio de fechas del festival , ahora programado para el 20, 21 y 22 de noviembre , coincidió con la agenda libre del grupo después de su show en Ohio .

Además, filtraciones y supuestas “listas” circularon en redes, reforzando la idea de que el dúo sería uno de los headliners internacionales.

El cambio de fechas del Corona Capital 2026 coincide con la agenda liberada de Twenty One Pilots tras su último show en Ohio. (X/ @CoronaCapital)

En este sentido, la tradición del festival de traer grandes nombres y la popularidad de la banda en México fortalecieron la especulación.

México, pieza clave en la historia de Twenty One Pilots

El regreso de Twenty One Pilots a México tiene un significado especial para la banda y sus seguidores:

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En 2025, la dupla ofreció un concierto histórico en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, reuniendo a 65 mil personas .

Ese show fue grabado para su primer filme-concierto global, “More Than We Ever Imagined” , que se estrenó en cines.

La dupla ya se había presentado en el festival, en la edición 2021 .

El público mexicano ha sido uno de los más fieles del grupo, algo que Tyler y Josh han reconocido en múltiples ocasiones.

El posible regreso de Twenty One Pilots como headliners al Corona Capital 2026 tras su presentación en 2021 anticipa un evento memorable para el 'clique' mexicano. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, el posible regreso como headliners al Corona Capital 2026 se perfila como un nuevo capítulo en esta relación, con la expectativa de otro lleno total y una experiencia memorable para el clique mexicano.