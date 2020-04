“Sentí un pinchazo, no fue un golpe ni nada. Sentí que se me había ido un poco la rodilla. Al quinto mes de recuperación de mi anterior lesión de rodilla yo había tenido una molestia pero decidí no perarme y seguir haciendo el tratamiento correspondiente para volver a jugar. Me costó un poquito, hice un trabajo especial en el club y en mi casa todos los días, pero contra Aldosivi no aguanté más y tenía que operarme sí o sí”, explicó el mediocampista que lamentó el episodio que lo sorprendió cuando se encontraba óptimo desde lo físico.