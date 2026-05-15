México

La millonaria inversión del INAH para recuperar el esplendor de Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac

La iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, promete nuevas oportunidades para el turismo y la preservación cultural

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Pilas de dinero y plantas jóvenes en primer plano con las pirámides de Cuicuilco, Cerro de la Estrella, una iglesia y una ciudad moderna al fondo.
Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac recibirán recursos para su conservación y restauración en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante el programa de renovación, rehabilitación y mejoramiento de las Zonas Arqueológicas y Museos, fomentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la inversión de 6.2 millones de pesos en las zonas arqueológicas de: Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac ayudarán a realizar acciones de conservación, restauración y mejoramiento de estos espacios históricos.

Motivos de la inversión

El objetivo principal es proteger los vestigios prehispánicos, asegurar su preservación frente al paso del tiempo y el impacto de los visitantes, así como ofrecer mejores condiciones para la visita pública.

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Vista panorámica del sitio arqueológico de Cuicuilco al atardecer, con la pirámide circular, estructuras de piedra, césped y senderos. Edificios modernos se ven a lo lejos bajo un cielo vibrante.
Cuiculco recibirá mejoras gracias al importe otorgado por la Secretaría de Cultura de Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión será destinada para:

  • Restaurar y consolidar estructuras arqueológicas dañadas.
  • Dar mantenimiento a áreas verdes y senderos para el tránsito seguro de los visitantes.
  • Mejorar la señalización y la información disponible en cada sitio.
  • Reforzar la seguridad y protección de los monumentos.
  • Habilitar servicios básicos como sanitarios y accesos incluyentes.
  • Impulsar actividades educativas y de divulgación para difundir el valor cultural de estos lugares.

Estos movimientos responden a garantizar la preservación y disfrute de las zonas arqueológicas dentro de la Ciudad de México, promoviendo el conocimiento de la historia y la cultura prehispánica entre la población y los turistas.

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Claudia Curiel de Icaza, —secretaría de Cultura del Gobierno de México—, destacó que las áreas arqueológicas de la capital «son espacios de memoria, identidad y conocimiento que forman parte de la vida cotidiana de sus comunidades. Con estas acciones, la Secretaría de Cultura y el INAH atienden necesidades específicas de conservación, infraestructura y visita pública, para fortalecer el cuidado del patrimonio y mejorar la experiencia de quienes se acercan a la historia profunda del país desde sus propios territorios».

Vista aérea del Cerro de la Estrella con una cruz en la cima al amanecer, con caminos serpenteando la ladera y una ciudad iluminada al fondo.
En Cerro de la Estrella habrá mejora de la reja perimetral que protege el lugar, así como trabajos de limpieza y conservación en el Templo del Nuevo Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Ramón López Valenzuela, —subdirector de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH—, mencionó que, en colaboración con las coordinaciones nacionales de obras y proyectos y de Arqueología, se hizo un diagnóstico acorde a las necesidades de cada sitio patrimonial, por ende los trabajos se focalizan en la infraestructura operativa y de visita pública.

Asimismo, López Valenzuela refirió que, en el caso de Cerro de la Estrella, los trabajos centralizan la infraestructura de seguridad, concretamente en la mejora de la reja perimetral que protege el lugar, así como trabajos de limpieza y conservación en el Templo del Nuevo Fuego.

Cuicuilco ya había recibido un apoyo de esa magnitud en el año de 1979. Para esta ocasión, se atenderá la cima del Gran Basamento Circular, la estela de andesita, localizada al sur del Gran Basamento, el módulo de atención a visitantes, así como el Museo de Sitio, el cual recibirá mejoras en las salas de exhibición, actualización de guías, materiales informativos y adecuación de espacios para actividades educativas.

Por otro lado, en la zona de Mixcoac se trabajará en el mejoramiento de la malla ciclónica y la reja metálica que la resguardan, además del módulo de seguridad y los sanitarios de los visitantes. Se estima que los trabajos iniciales el día 13 de abril del presente año, queden listas para el 30 de mayo.

En los tres sitios patrimoniales se llevan a cabo trabajos de jardinería y con apoyo de la dirección de operación de sitios del INAH, se reemplazará la señalética. En Cuicuilco serán algunas piezas dado que en fechas recientes tuvo una renovación. En cambio, Cerro de la Estrella y Mixcoac serán de manera total.

Finalmente, Ramón López Valenzuela indicó que en Cuicuilco se tiene en mente realizar talleres que tengan relación con el juego de pelota así como exhibiciones de ulama durante la inauguración y clausura de la Copa del Mundo 2026.

Multitud en una calle mexicana con banderas y decoraciones del Mundial. Se ve una pantalla gigante con un partido de fútbol y una réplica del trofeo, con vendedores ambulantes.
Habrá talleres que tengan relación con el juego de pelota así como exhibiciones de ulama durante la inauguración y clausura de la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac es completamente gratuito y, en promedio, tienen una afluencia cercana a los 4,500, 5,000 y 400 visitantes al mes, cantidad que se planea superar durante la celebración del Mundial 2026.

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