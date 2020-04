“En el momento lo viví con mucha tristeza, porque los dos mundiales que me quedé afuera hice casi todo el proceso, y como titular. Me quedé afuera el último mes. Pero con la tranquilidad de haber dado todo siempre. Cuando vos estás tranquilo con vos mismo y la decisión no pasa por vos, no podés hacer nada. Por más que estaba triste y disgustado, tenía una tranquilidad interna de haber dado siempre todo para poder estar. No se dio, son cosas del fútbol. yo siempre seguí para adelante”, afirmó sobre las decisiones que tomaron José Néstor Pekerman y Diego Armando Maradona.