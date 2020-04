¿Qué hacía el delantero en este tiempo que intentaba visualizar lo que sucedería al día siguiente cuando ingresaría al campo de juego? “Yo sólo pensaba en jugadas del partido. Si había un rebote para la derecha, para la izquierda o para el medio. Y muchas veces me ayudó. Más años jugando, más jugadas te imaginás que pueden pasar. Muchas veces me encontré en la cancha con la jugada que me había imaginado la noche anterior en la habitación y me ayudó: yo ya sabía cómo tenía que resolver. Te ahorrás esas milésimas de segundos porque vos antes ya lo hiciste en tu cabeza. Ese era mi ritual”, relató Batistuta.