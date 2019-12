“Hace diez años recibía mi primer Balón acá en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos y tenía 22 años. Era todo impensado para mí lo que estaba viviendo. Hoy diez años después me toca recibir el sexto, en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos que me acompañan junto a uno de mis tantos sobrinos que tengo. Dios quiera que me queden más años para seguir disfrutándolo. Soy consciente de los años que tengo y esto significa aún más porque va llegando el momento de la retirada y es difícil. Repito, me quedan más años pero el tiempo vuelva y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia y de todo lo que me toca vivir", subrayó el atacante oriundo de Rosario en su discurso.