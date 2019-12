Aveiro destacó el laureado palmarés de su hermano con respecto al del holandés. “Ahora, querido Virgil, a donde tú vas, Cristiano Ronaldo ya ha ido y vuelto mil veces. Ya ves, mi querido Virgil, que Cristiano Ronaldo es un tricampeón en el país en el que tú has estado jugando años y en el que todavía no has conseguido echar mano de un trofeo. Cristiano Ronaldo fue incluso el mejor jugador y goleador en el país donde juegas, Virgil. Por cierto, era más joven que tú”, arremetió.