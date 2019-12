No se trató de un enojo momentáneo. Aguirre es un crítico habitual de Messi en el show del que participa. “Todos los delanteros fallan. el problema es que Messi, en los momentos importantes, ni siquiera falla. No aparece. Es lo que los Barcelonistas no saben ver y el resto del mundo sí. De las últimas ocho Champions, Messi sólo ha ganado una. Cuando Argentina cae, Messi ni la huele. Cuando Barcelona cae, Messi ni la huele. No aparece. Agacha la cabeza, se rasca la barbita", lo atacó tras la eliminación del elenco blaugrana ante Liverpool en la última Champions League.