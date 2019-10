El especialista en artes marciales mixtas de 31 años todavía no ha sido acusado formalmente y los oficiales no lo han interrogado al respecto, pero está involucrado por segunda vez en un hecho de agresión sexual en este año. A comienzos del 2019 se conoció que había sido denunciado por una mujer tras un suceso que ocurrió en un hotel de Europa. Si bien el informe del caso está en manos de la fiscalía irlandesa, todavía no hay avances significativos al respecto.