Colombia

Hallan muerta a mujer estadounidense de 79 años dentro de una vivienda en Envigado: investigan las causas

Vecinos del barrio La Magnolia alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente del inmueble, donde la extranjera llevaba varios días sin responder llamadas ni mensajes

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Autoridades realizaron la inspección judicial dentro de la vivienda en Envigado. - crédito red social X (referencia)

Una mujer estadounidense de 79 años fue encontrada muerta en la mañana de este sábado 16 de mayo dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, luego de que vecinos del sector reportaran un fuerte olor a descomposición que provenía del inmueble.

La víctima fue identificada como Nancy Ryan Bean, ciudadana extranjera que residía sola en una propiedad del barrio La Magnolia, en la zona urbana de este municipio antioqueño. De acuerdo con El Colombiano, el hallazgo se produjo hacia las 11:45 de la mañana, en una vivienda localizada en la transversal 33A sur con diagonal 33, según información conocida por las autoridades y organismos de socorro que atendieron el caso.

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Vecinos alertaron por fuerte olor proveniente de la vivienda

De acuerdo con los reportes del medio, fueron habitantes del sector quienes decidieron dar aviso a las autoridades luego de percibir desde la noche del viernes un olor persistente y fuerte que salía de la vivienda donde residía la mujer.

Tras la alerta, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado acudieron al sitio para verificar la situación. Con autorización de uniformados de la Policía, los socorristas ingresaron a la propiedad a través de un patio del primer piso.

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Al entrar a una de las habitaciones del segundo nivel de la casa, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer sobre una cama y en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
La mujer residía sola desde hacía varios meses en el barrio La Magnolia. - crédito AFP

El cuerpo no presentaría signos visibles de violencia

Luego del hallazgo, los bomberos intentaron establecer inicialmente si la muerte se habría producido por causas naturales. Incluso, se contactaron con un médico legista con el propósito de obtener una valoración preliminar.

Sin embargo, debido al estado cadavérico en el que fue encontrada la extranjera, no fue posible determinar en el sitio las circunstancias exactas del fallecimiento.

Posteriormente, agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial del cuerpo y de la vivienda. En una primera revisión, las autoridades señalaron que no encontraron signos evidentes de violencia.

Por ahora, el caso quedó catalogado como una muerte “por establecer”, mientras Medicina Legal adelanta los análisis forenses correspondientes para definir las causas exactas del deceso.

Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía
El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso. - crédito CTI de la Fiscalía

Nancy Ryan Bean vivía sola en Envigado

Según relataron vecinos y personas cercanas, Nancy Ryan Bean llevaba varios meses viviendo sola en esta propiedad del barrio La Magnolia.

Incluso, algunos residentes del sector aseguraron que hacía aproximadamente dos semanas no la veían caminando por las calles del barrio, situación que comenzó a generar preocupación entre quienes la conocían.

Además, allegados indicaron que desde hacía varios días la mujer no respondía llamadas ni mensajes. Personas que la seguían en redes sociales señalaron que su última actividad digital se habría registrado hace cerca de una semana.

Las autoridades también confirmaron que la ciudadana estadounidense contaba con cédula de extranjería vigente hasta el año 2027, documento que había tramitado luego de tomar la decisión de radicarse en Colombia para pasar sus últimos años de vida en el país.

Autoridades buscan contactar a familiares de la extranjera

Durante la diligencia judicial, investigadores del CTI inspeccionaron detalladamente la vivienda en busca de elementos que permitan esclarecer si se trató de una muerte natural o si existió alguna circunstancia sospechosa alrededor del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni indicios que apunten a un hecho violento.

De igual manera, se conoció que vecinos y allegados no tendrían información clara sobre familiares cercanos de Nancy Ryan Bean en Colombia, razón por la cual ya avanzan labores para ubicar y contactar a sus parientes en el exterior e informarles lo ocurrido.

Un ciudadano alemán de 30 años fallece tras caer desde la azotea de un hotel en Medellín, según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito @InfoColombia23/X
Medicina Legal determinará las causas exactas de la muerte. - crédito @InfoColombia23/X

Ocho extranjeros han muerto este año en el Valle de Aburrá

Con este caso, ya son por lo menos ocho los extranjeros no venezolanos fallecidos este año en el Valle de Aburrá, según registros oficiales conocidos por las autoridades.

La mayoría de estos casos, de acuerdo con los reportes preliminares, han estado relacionados con circunstancias naturales o situaciones autoinfligidas.

Entre los hechos recientes se encuentra el caso del estadounidense Éric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, quien desapareció luego de salir de fiesta entre Medellín e Itagüí.

Su cuerpo fue hallado seis días después en una zona verde del municipio de Jericó, en el Suroeste antioqueño, donde presuntamente habría sido abandonado.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el caso de Nancy Ryan Bean, Medicina Legal será la entidad encargada de establecer oficialmente qué ocurrió con la mujer estadounidense hallada sin vida en Envigado.

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