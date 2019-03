Esta noticia se conoce horas después de que el luchador de UFC anunciase su retiro a través de Twitter con un breve comunicado: "Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como Artes Marciales Mixtas hoy. Deseo lo mejor a mis ex compañeros de aquí en adelante. Ahora me uno a mis ex colegas en esta aventura desde el retiro".