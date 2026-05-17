México

¡Se les cayó el sistema! Miles de aspirantes al Servicio Profesional Electoral Nacional se quedaron sin examen por fallas en plataforma Ceneval

Más de 17 mil personas se encontraban conectadas al sistema Ceneval para realizar la prueba que les permitirá pasar al siguiente filtro del proceso

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Pantalla de laptop con mensaje de error "desconocido" sobre plataforma de examen, frente al edificio rojo del Instituto Nacional Electoral con barreras metálicas.
Aspirantes al SPEN vieron interrumpida su prueba luego de que el sistema Ceneval presentara fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este 16 de mayo miles de aspirantes que participan en el proceso para ocupar una vacante del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) vieron interrumpida su prueba, debido a fallas en la plataforma del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Sin mayor aviso, la plataforma les cerró el examen que dio inicio a las nueve de la mañana y culminaría a las 14:00 horas, sin embargo, entre mensajes de “Se ha presentado un error ‘desconocido’ en la aplicación” o “Ha concluido su sesión, ”, las personas aspirantes no pudieron terminar su prueba.

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En redes sociales aspirantes como Francisco, compartió su experiencia durante la prueba:

“Decidí participar en el concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE porque históricamente ha sido un proceso que ha dado confianza por su carácter técnico y meritocrático. Debo decir con tristeza que el sistema de Ceneval estuvo fallando durante toda la prueba. En la primera parte me finalizaron el examen con 25 minutos restantes y la segunda, con más de 60 minutos”.

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Fallas de Ceneval en prueba INE. (Imágenes de redes sociales)
Fallas de Ceneval en prueba INE. (Imágenes de redes sociales)

Reprogramarán prueba de 17 mil aspirantes

Cabe destacar que, aunque al proceso se inscribieron 20 mil 900 personas, el INE tenía considerados a 17 mil aspirantes para realizar el examen de este sábado, que ante las fallas de Ceneval tendrán que ser reprogramados.

En un comunicado oficial el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó las fallas de la plataforma:

“El Instituto detectó interrupciones constantes, dificultades de acceso y cierres abruptos de sesiones, lo que impidió que la evaluación pudiera realizarse en condiciones de certeza, equidad y normalidad técnica para todas las personas participantes”.

En el documento el INE dio a conocer que “determinó reponer la aplicación de esta evaluación en una nueva fecha, la cual será dada a conocer oportunamente”, hasta el cierre de esta nota y tras la consulta a algunos aspirantes por parte de Infobae México, los aspirantes no han recibido algún correo con la nueva fecha.

La fecha, horarios y demás indicaciones logísticas para la nueva aplicación serán notificadas a través del sitio oficial del Instituto y mediante los correos electrónicos registrados por las personas aspirantes”, precisa el Instituto.

Fallas de Ceneval en prueba INE. (Imágenes de redes sociales)
Fallas de Ceneval en prueba INE. (Imágenes de redes sociales)

¿Qué dijo el Ceneval ante las fallas en su sistema?

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior detalló en un comunicado que “durante la jornada de evaluación de este día se presentó una incidencia técnica con el proveedor de servicios en la nube que impidió continuar la aplicación en condiciones adecuadas para las personas participantes".

También ofreció una “sincera disculpa” por las “molestias y afectaciones que esta situación ocasiona a las personas sustentantes, particularmente considerando el tiempo y preparación para participar en esta evaluación”.

Deslindando al INE de lo sucedido, el Centro reiteró:

La incidencia presentada durante la aplicación corresponde exclusivamente al ámbito operativo y técnico bajo responsabilidad de este Centro, el cual actuará contra los proveedores de acuerdo con el instrumento jurídico correspondiente. El Instituto Nacional Electoral no tuvo intervención en las fallas técnicas que motivaron la suspensión de la jornada”.

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