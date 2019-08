"Necesito dejar de reaccionar a las carnadas. La gente está tratando de atraerme a estas cosas. ¿Soy el pez o soy la ballena? Debo estar tranquilo, debo ser zen y predicar con el ejemplo", consideró el ex campeón de UFC y reflexionó: "Hay muchas personas que me admiran. ¿Cómo puedo reaccionar de esta manera? Necesito entenderlo y estoy trabajando para ello. Si continúo así, todos mis éxitos, todo lo que he logrado será nulo, no tendrá sentido".