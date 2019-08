A pesar de haber recibido un golpe de un ex campeón de las artes marciales mixtas, el hombre de 50 años aseguró al portal Irish Sun que, "no me estaba matando ni nada" y agregó: "No me gusta (Conor McGregor). Creo que está teniendo una mala reputación". "Es un poco matón, un matón con dinero", concluyó.