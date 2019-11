En 1921, la editorial publicó mil copias en papel hecho a mano de la obra maestra de Joyce, Ulises, prohibida hasta entonces. La novela escandalizó a Stein, por ejemplo, que le aseguró a Beach que era obscena y que si bien iría a la librería para reunirse no compraría ni pediría prestado más libros. Al poco tiempo Joyce vendió por USD 45 mil los derechos de Ulises a Random House, dejándolo a la casa editora más deudas que ganancias. De todas formas, el espacio sobrevivía a duras penas. Lo importante allí no eran tanto las ganancias, sino hablar de literatura, compartirla, recibir críticas. En un sentido, Shakespeare & Co fue un estandarte para la propagación de la letras estadounidenses al otro lado del Atlántico.