Expotatuaje se pronunció tras muerte de joven que sufrió un paro cardíaco tras tres sesiones en menos de 72 horas

El joven falleció tres días después de que se llevó a cabo la tercera sesión - crédito Colprensa

Mientras avanza la investigación de las autoridades por la muerte de Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años que sufrió un paro cardíaco después de participar en tres sesiones de tatuaje durante la feria Expotatuaje, realizada entre el 8 y el 10 de mayo en el centro de convenciones Plaza Mayor, los organizadores del evento se pronunciaron al respecto.

Cabe recordar que Palacio, que se tatuó gran parte de su pierna derecha en el transcurso de los tres días de la feria, fue remitido a un centro médico el 12 de mayo y un día después falleció.

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Según el relato de su madre, Alexandra Vélez, el joven comenzó a sentirse mal un día después de la última sesión y, al día siguiente, sufrió un paro cardíaco. Fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Tras diagnosticarle muerte cerebral, fue desconectado el miércoles 13 de mayo a las 7:30 a. m.

Los organizadores de la exposición no se han pronunciado al respecto - crédito Visuales IA

La madre afirmó que la causa del fallecimiento fue una sepsis derivada del tatuaje, según el diagnóstico médico. Palacio tenía experiencia previa con tatuajes y no presentaba antecedentes de alergias a la tinta. Por este motivo, la familia pide una investigación sobre las condiciones de salubridad en las que se realizaron los tatuajes durante la feria, señalando posibles irregularidades en los protocolos de asepsia observados en el evento.

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“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria. Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor. Allá tatúan a una persona en esas condiciones, y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”, declaró Alexandra Vélez a El Colombiano.

Esta es la versión de Expotatuaje

El evento se llevó a cabo entre el 9 y 10 de mayo en Medellín - crédito Expotatuaje

A través de sus redes sociales, la organización de Expotatuaje 2026 lamentó el fallecimiento de Palacio Vélez, y afirmaron que cumplieron con todos los requisitos exigidos por las autoridades de salud para realizar el evento, así como con los protocolos internos establecidos para expositores y asistentes.

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Además de enviar un mensaje a la familia del joven, indicaron que estarán prestos a atender las peticiones que puedan hacer las autoridades durante la investigación con la que se determinarán las causas de la muerte del antioqueño.

Entre los pronunciamientos sobre el caso se destaca el que hizo la Alcaldía de Medellín, que precisó que los eventos de esa índole son evaluados por un comité que confirma que se cumplan todas las reglas de seguimiento y control.

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Hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de pronunciamiento por parte del tatuador que realizó la pieza en la pierna derecha de Palacio.

Desde Expotatuaje afirmaron que atenderán las peticiones de las autoridades - crédito @Expotatuajes/Facebook

Recomendaciones para antes y después de un tatuaje

Antes de realizar un tatuaje, es fundamental asegurarse de que la máquina, agujas y tintas sean completamente nuevas o hayan pasado por un proceso de esterilización adecuado.

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El área a tatuar debe limpiarse con soluciones antisépticas y el tatuador debe usar guantes desechables durante todo el procedimiento para evitar infecciones. Se recomienda verificar que los productos estén sellados y preguntar por los protocolos de higiene del estudio.

Tras el tatuaje, se debe cubrir la zona con un apósito estéril durante las primeras horas. Es importante lavar la piel con agua tibia y jabón neutro, secar con toques suaves y aplicar una crema cicatrizante recomendada por el profesional. Durante el proceso de cicatrización, se debe evitar la exposición al sol, piscinas, playas y no frotar la zona. No se deben arrancar costras ni rascar el área para prevenir infecciones.

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