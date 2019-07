Ernest Hemingway es la Caverna. A lo largo de su carrera, el autor estadounidense construyó una imagen platónica a partir de su obra de profundo corte autobiográfico, erigió un ideal estético que perdura. Fue un tipo duro, irascible, valiente, un hombre que no dudaba en dar puñetazos si era molestado, en disparar un arma -así su final- y que cuando el peligro acuciaba, él daba un paso al frente. Pero no todo esto es verdad, o por lo menos no tanto.