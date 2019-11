— Sí, a ver si me lo acuerdo, se llamaba: El viento que propague el fuego que arrase el mundo. Que es una frase que aparece adentro de la novela en algún momento. Después lo puse yo en esa especie de poema introductorio que hay. Y bueno, me decían: es imposible, los lectores… O sea, sos una escritora que no sos conocida, no se van a acordar el título, no puede ir con ese título. Bueno, antes amigos que habían leído el manuscrito me habían advertido un poco “mirá que es muy largo el título, vas a ver que te lo van a hacer cambiar”. Y a mí me gustaba mucho ese título porque me parecía que tenía esta cosa así medio apocalíptica de la Biblia, pero bueno, tampoco es que estaba totalmente casada con el título. Así que cuando me lo propusieron dije bueno, genial. Y empezó a pasar el tiempo, hasta que se publicó la novela pasó casi un año y era como: ¿y, se te ocurrió un título? Y la verdad es que no se me ocurría nada que realmente funcionara. Y bueno, ya era la hora de cerrar, de mandar el libro, de maquetarlo y demás. Un día Damián me dijo: mirá, hice una lista, agarré el título largo e hice esta lista. Y nos sentamos ahí con él y con Gabriela y empezó a decir bueno, tal, tal, tal. Y a los tres nos pareció que El viento que arrasa era el mejor título y ahí quedó. Pero bueno, fue medio un desglose que él hizo y un invento a partir del título.