Entretenimiento

Ronnie Wood reveló la inseguridad que ocultó Jimi Hendrix durante décadas

El guitarrista de The Rolling Stones contó que el autor de Purple Haze dudaba profundamente de sus capacidades, una contradicción que marcó su carrera y alimentó su búsqueda creativa

Guardar
Google icon
Ronnie Wood y Jimi Hendrix
Ronnie Wood reveló que Jimi Hendrix sentía inseguridad sobre su voz, a pesar de ser admirado por su virtuosismo en la guitarra

Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, reveló en una entrevista con el portal británico Ultimate Guitar que Jimi Hendrix sentía una profunda inseguridad respecto a su voz, pese a ser considerado uno de los músicos más influyentes del rock.

Esta faceta desconocida del artista sorprendió incluso a sus colegas, quienes siempre lo admiraron por su virtuosismo y perfeccionismo en la guitarra y en el estudio.

PUBLICIDAD

La autopercepción de Hendrix frente a la admiración pública

Wood relató que, a pesar de la aclamación mundial, Hendrix mantenía dudas sobre sus capacidades vocales, confesando en círculos íntimos que no se sentía cómodo con su timbre.

Jimi Hendrix destacada
Jimi Hendrix, ícono del rock psicodélico, confesaba en privado que prefería que otros cantaran sus composiciones debido a su autocrítica vocal

Esta inseguridad contrastaba con la imagen dominante del guitarrista, admirado por temas como Purple Haze y Hey Joe, donde su voz se convirtió en una marca registrada del rock psicodélico.

PUBLICIDAD

Según Wood, esa autocrítica permanente impulsó a Hendrix a buscar nuevos matices y técnicas para sus interpretaciones, generando una tensión creativa que enriquecía su música.

El propio Hendrix, en entrevistas históricas recogidas por Rolling Stone en la década del 60, había insinuado su insatisfacción con la voz, confesando que prefería que otros cantaran sus composiciones. Sin embargo, los productores y compañeros de banda alentaron su participación vocal, convencidos de que su timbre aportaba autenticidad al sonido de The Jimi Hendrix Experience.

Versatilidad instrumental y experimentación técnica

Hendrix revolucionó la guitarra eléctrica con su ambidestreza, tocando con ambas manos e invirtiendo el instrumento para lograr efectos únicos
Hendrix revolucionó la guitarra eléctrica con su ambidestreza, tocando con ambas manos e invirtiendo el instrumento para lograr efectos únicos

Más allá de sus inseguridades, Hendrix fue pionero en la exploración de la guitarra eléctrica. Wood destacó que el músico estadounidense podía tocar indistintamente con la derecha o la izquierda, y a menudo invertía la guitarra para crear efectos únicos. Esta ambidestreza permitió a Hendrix ejecutar solos complejos y experimentar con sonidos que, hasta ese momento, eran prácticamente inalcanzables para otros guitarristas.

El uso del pedal wah-wah, la retroalimentación y la distorsión se convirtieron en señas de identidad de Hendrix, quien transformó la guitarra eléctrica en un instrumento capaz de reproducir texturas y atmósferas propias de otros géneros musicales, como el blues y el funk. Wood subrayó que esta libertad técnica, sumada a una creatividad sin límites, revolucionó el rock y estableció un estándar para futuras generaciones.

Relación entre Hendrix y sus contemporáneos

La estrecha relación de Jimi Hendrix con músicos británicos como Eric Clapton y Ronnie Wood enriqueció su creatividad y generó colaboraciones memorables (AP)
La estrecha relación de Jimi Hendrix con músicos británicos como Eric Clapton y Ronnie Wood enriqueció su creatividad y generó colaboraciones memorables (AP)

La relación de Hendrix con músicos británicos fue especialmente intensa durante su estancia en Londres, donde coincidió con figuras como Eric Clapton, Jeff Beck y el propio Ronnie Wood.

Según Wood, estos encuentros no solo inspiraron colaboraciones ocasionales, sino que también generaron una competencia amistosa y un intercambio constante de ideas. “Jimi absorbía influencias de todos, pero siempre las reinventaba a su manera”, recordó Wood.

En una ocasión célebre, Hendrix subió inesperadamente al escenario del club The Bag O’Nails y dejó atónitos a los asistentes con una versión improvisada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, apenas días después del lanzamiento del álbum de The Beatles. Este tipo de gestos consolidó la reputación de Hendrix como un intérprete audaz y respetado por sus pares.

El legado de Hendrix en cifras y reconocimientos

La influencia de Jimi Hendrix perdura, con más de 30 millones de álbumes vendidos y reconocimientos como el primer puesto en la lista de Rolling Stone (Pixabay)
La influencia de Jimi Hendrix perdura, con más de 30 millones de álbumes vendidos y reconocimientos como el primer puesto en la lista de Rolling Stone (Pixabay)

A más de cincuenta años de su muerte, la vigencia de Jimi Hendrix permanece intacta. Según el portal de estadísticas alemán Statista, sus álbumes continúan vendiéndose en todo el mundo, superando los 30 millones de copias solo en Estados Unidos.

En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en el primer puesto de su lista de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos”, destacando su impacto en la cultura popular y su capacidad para redefinir los límites del rock.

El testimonio de Ronnie Wood aporta una perspectiva íntima sobre la personalidad de Hendrix, mostrando cómo la vulnerabilidad y la exigencia personal coexistieron con el mito del genio. Para Wood, el verdadero legado de Hendrix reside no solo en la innovación técnica, sino en la honestidad con la que enfrentó sus propias dudas, dejando una huella profunda en la historia de la música.

Temas Relacionados

Jimi HendrixRonnie WoodHistoria del RockNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

En el pódcast Club Random, el actor de Alvin y las ardillas desafió la idea de que los galardones reflejan el mérito en la industria, mientras el anfitrión los usó como prueba de su propia cancelación blanda

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

Sus cicatrices, su lealtad y su muerte en la quinta entrega convirtieron a este secundario en el símbolo más poderoso de la continuidad narrativa que define a toda la franquicia

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

El actor reflexionó sobre una década de trabajo en el rol de War Machine dentro de la reconocida saga y anticipó que Armor Wars podría transformar el legado de Tony Stark en la franquicia

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

Cuatro años después de la muerte de Taylor Hawkins, la banda liderada por Dave Grohl lanza Your Favorite Toy, un disco que convierte el duelo en acción y reafirma su lugar en el rock mundial

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

James Cameron explora su uso en aspectos técnicos mientras integra el consejo de una empresa de IA, reflejando el interés estratégico que la tecnología despierta entre los nombres más influyentes de Hollywood

De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

DEPORTES

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

La apuesta que Luis Enrique le pagó al plantel del PSG tras clasificar a la final de la Champions League

El feroz descargo de la esposa de Federico Valverde tras el escándalo en el vestuario del Real Madrid: “¿Quieren ver sangre?”

Denuncia por espionaje y escándalo en Inglaterra: el duro castigo que podría recibir un equipo por infringir la Ley Bielsa

Revelaron el listado de artistas internacionales que cantarán en el Mundial 2026 en los shows previos a los partidos

Quiénes son los argentinos que buscan la tercera ronda en el Masters 1000 de Roma: cómo ver los partidos y orden de juego

TELESHOW

La dura indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nuevo tema: “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”

La dura indirecta de Emilia Mernes a Tini Stoessel en su nuevo tema: “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”

Nicole Neumann sorprendió al contar cuál es su juguete sexual favorito: “¿Quién no tiene uno, chicas?”

Pampita habló de la separación con Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

El festejo íntimo de cumpleaños de Sabrina Rojas junto a José Chatruc y sus amigos: beso romántico y postres especiales

Trueno mostró cómo fue su encuentro con Mick Jagger en el programa de Jimmy Fallon

INFOBAE AMÉRICA

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

Un odontólogo, un rescate fallido y un paradero que nadie conoce: el secuestro que sacude a Guatemala

Boom de la renta corta en República Dominicana: el 57.6 % del hospedaje ya es temporal