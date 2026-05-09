Ronnie Wood reveló la inseguridad que ocultó Jimi Hendrix durante décadas

Ronnie Wood reveló que Jimi Hendrix sentía inseguridad sobre su voz, a pesar de ser admirado por su virtuosismo en la guitarra

Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, reveló en una entrevista con el portal británico Ultimate Guitar que Jimi Hendrix sentía una profunda inseguridad respecto a su voz, pese a ser considerado uno de los músicos más influyentes del rock.

Esta faceta desconocida del artista sorprendió incluso a sus colegas, quienes siempre lo admiraron por su virtuosismo y perfeccionismo en la guitarra y en el estudio.

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La autopercepción de Hendrix frente a la admiración pública

Wood relató que, a pesar de la aclamación mundial, Hendrix mantenía dudas sobre sus capacidades vocales, confesando en círculos íntimos que no se sentía cómodo con su timbre.

Jimi Hendrix, ícono del rock psicodélico, confesaba en privado que prefería que otros cantaran sus composiciones debido a su autocrítica vocal

Esta inseguridad contrastaba con la imagen dominante del guitarrista, admirado por temas como Purple Haze y Hey Joe, donde su voz se convirtió en una marca registrada del rock psicodélico.

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Según Wood, esa autocrítica permanente impulsó a Hendrix a buscar nuevos matices y técnicas para sus interpretaciones, generando una tensión creativa que enriquecía su música.

El propio Hendrix, en entrevistas históricas recogidas por Rolling Stone en la década del 60, había insinuado su insatisfacción con la voz, confesando que prefería que otros cantaran sus composiciones. Sin embargo, los productores y compañeros de banda alentaron su participación vocal, convencidos de que su timbre aportaba autenticidad al sonido de The Jimi Hendrix Experience.

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Versatilidad instrumental y experimentación técnica

Hendrix revolucionó la guitarra eléctrica con su ambidestreza, tocando con ambas manos e invirtiendo el instrumento para lograr efectos únicos

Más allá de sus inseguridades, Hendrix fue pionero en la exploración de la guitarra eléctrica. Wood destacó que el músico estadounidense podía tocar indistintamente con la derecha o la izquierda, y a menudo invertía la guitarra para crear efectos únicos. Esta ambidestreza permitió a Hendrix ejecutar solos complejos y experimentar con sonidos que, hasta ese momento, eran prácticamente inalcanzables para otros guitarristas.

El uso del pedal wah-wah, la retroalimentación y la distorsión se convirtieron en señas de identidad de Hendrix, quien transformó la guitarra eléctrica en un instrumento capaz de reproducir texturas y atmósferas propias de otros géneros musicales, como el blues y el funk. Wood subrayó que esta libertad técnica, sumada a una creatividad sin límites, revolucionó el rock y estableció un estándar para futuras generaciones.

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Relación entre Hendrix y sus contemporáneos

La estrecha relación de Jimi Hendrix con músicos británicos como Eric Clapton y Ronnie Wood enriqueció su creatividad y generó colaboraciones memorables (AP)

La relación de Hendrix con músicos británicos fue especialmente intensa durante su estancia en Londres, donde coincidió con figuras como Eric Clapton, Jeff Beck y el propio Ronnie Wood.

Según Wood, estos encuentros no solo inspiraron colaboraciones ocasionales, sino que también generaron una competencia amistosa y un intercambio constante de ideas. “Jimi absorbía influencias de todos, pero siempre las reinventaba a su manera”, recordó Wood.

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En una ocasión célebre, Hendrix subió inesperadamente al escenario del club The Bag O’Nails y dejó atónitos a los asistentes con una versión improvisada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, apenas días después del lanzamiento del álbum de The Beatles. Este tipo de gestos consolidó la reputación de Hendrix como un intérprete audaz y respetado por sus pares.

El legado de Hendrix en cifras y reconocimientos

La influencia de Jimi Hendrix perdura, con más de 30 millones de álbumes vendidos y reconocimientos como el primer puesto en la lista de Rolling Stone (Pixabay)

A más de cincuenta años de su muerte, la vigencia de Jimi Hendrix permanece intacta. Según el portal de estadísticas alemán Statista, sus álbumes continúan vendiéndose en todo el mundo, superando los 30 millones de copias solo en Estados Unidos.

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En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en el primer puesto de su lista de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos”, destacando su impacto en la cultura popular y su capacidad para redefinir los límites del rock.

El testimonio de Ronnie Wood aporta una perspectiva íntima sobre la personalidad de Hendrix, mostrando cómo la vulnerabilidad y la exigencia personal coexistieron con el mito del genio. Para Wood, el verdadero legado de Hendrix reside no solo en la innovación técnica, sino en la honestidad con la que enfrentó sus propias dudas, dejando una huella profunda en la historia de la música.

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