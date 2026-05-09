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“Nunca estuvo en ese grupo”: la demoledora opinión de Ozzy Osbourne sobre George Harrison

El Príncipe de las Tinieblas cuestionó el lugar que la historia le reservó al guitarrista de los Beatles y reavivó el debate sobre qué pesa más en el rock

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Ozzy Osbourne afirma que los Beatles no eran grandes músicos, pero defiende la genialidad de sus melodías en la historia del rock (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)
Ozzy Osbourne afirma que los Beatles no eran grandes músicos, pero defiende la genialidad de sus melodías en la historia del rock (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, dejó una marca imborrable en la historia del rock y en la discusión sobre sus pilares: antes de morir, disparó una opinión letal sobre los Beatles, sosteniendo que su grandeza no residía en la destreza técnica, sino en el impacto irrepetible de sus melodías, una declaración que sigue sacudiendo la escena y desatando debates sobre el verdadero valor de la música.

El veredicto de Ozzy sobre George Harrison

En una entrevista recuperada por el portal especializado Ultimate Guitar, Osbourne no dudó en cuestionar el estatus de George Harrison como guitarrista.

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Mientras la crítica tradicional lo ensalza como uno de los grandes, el Príncipe de las Tinieblas fue directo: “La gente dice que Harrison fue uno de los grandes, pero para mí, nunca estuvo en ese grupo”.

George Harrison
Ozzy Osbourne cuestiona la reputación de George Harrison como guitarrista y critica el mito en torno a su talento dentro de los Beatles

Para Ozzy, el reconocimiento de Harrison tiene más que ver con la construcción del mito que con la realidad de su destreza en la guitarra.

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Osbourne nunca se dejó seducir por los rankings de virtuosismo ni por la técnica pulida. Su mirada sobre los Beatles fue siempre ácida y frontal: la clave no estaba en la habilidad instrumental, sino en la capacidad de la banda para componer melodías que resisten el paso del tiempo.

“Las melodías, eso era lo que realmente importaba en los Beatles”, remarcó, dejando claro que el verdadero legado del cuarteto de Liverpool no pasa por la perfección, sino por la emoción.

Melodía contra virtuosismo: el debate eterno

Ozzy Osbourne
Osbourne sostiene que la autenticidad y la capacidad de conmover superan el virtuosismo instrumental en la música rock (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Las palabras del exlíder de Black Sabbath, replicadas por Ultimate Guitar, reavivaron la discusión de fondo en el rock: ¿vale más la técnica o la inspiración? Osbourne lo tuvo siempre claro.

“No eran grandes músicos, pero esas melodías no tienen comparación”, sentenció, convencido de que lo que queda es la canción, no la proeza de dedos sobre el mástil.

Este enfoque desafía la tendencia clásica de idolatrar la técnica, y propone un estándar rockero más crudo: lo que golpea no es la perfección, sino el poder de una melodía que se mete bajo la piel y no se va. Para Ozzy, la emoción se impone sobre la pulcritud y la memoria colectiva se construye con estribillos inolvidables, no con escalas rápidas.

Ozzy Osbourne y el canon del rock bajo fuego

Ozzy Osbourne
Las palabras de Osbourne impulsan una discusión global sobre si la influencia musical depende del poder de la canción o de la habilidad técnica (Europa Press)

La postura de Osbourne desarmó la idea de que la historia del rock debe rendirse ante la destreza. Su carrera, forjada en riffs directos y letras incendiarias, avala esa visión: la autenticidad y la capacidad de conmover superan cualquier manual de técnica. En el universo del heavy metal, donde la energía manda, la opinión de Ozzy pesó aún más.

El legado de los Beatles, visto desde los ojos de Osbourne, se sostiene en la creación de himnos que sobreviven a modas y décadas. Su crítica no desmerece la historia, sino que exige volver al origen: la música como experiencia visceral, no como exhibición de habilidad.

La vigencia de los Beatles y el legado de Ozzy

El legado de los Beatles, según Ozzy Osbourne, se basa en himnos atemporales y melodías inolvidables más que en la perfección técnica
El legado de los Beatles, según Ozzy Osbourne, se basa en himnos atemporales y melodías inolvidables más que en la perfección técnica

El impacto de las declaraciones de Osbourne, amplificadas por Ultimate Guitar, sigue presente en foros y redes. Músicos y fanáticos discuten si la historia debe rendir culto a la técnica o al poder de la canción. Para Ozzy, la vigencia de los Beatles está en su capacidad de inspirar a nuevas generaciones de músicos y oyentes, sin importar que sus recursos técnicos no fueran los más sofisticados.

“La perdurabilidad de los Beatles se explica por su potencial para seguir inspirando a públicos de todas las épocas”, sostuvo Osbourne en sus últimos años, reafirmando que el verdadero motor del rock no es la perfección, sino la pasión.

Debate abierto: técnica versus emoción

Ozzy Osbourne afirmó en una ocasión que él no existiría de no ser por la existencia de The Beatles. (Créditos: Instagram/@ozzyosbourne)
Ozzy Osbourne declara que la vigencia de los Beatles está en su capacidad de inspirar generaciones y resistir el paso del tiempo con su música (Créditos: Instagram/@ozzyosbourne)

Las palabras de Ozzy Osbourne mantienen viva la llama de una discusión central en la cultura rockera. ¿Qué pesa más en la historia: la destreza o la emoción?

El veredicto del Príncipe de las Tinieblas resuena con fuerza en cada riff y cada verso, dejando claro que, para el rock, la energía y la honestidad siempre estarán un paso adelante de cualquier manual de virtuosismo.

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