"Me parece que está bueno absorber historias de cualquier manera posible, sean audiolibros, mirando la tele o películas, cómics o videojuegos. Siempre se trata de historias, esa es la manera de conectarnos. De adolescente no era muy lector, jugaba mucho a los videojuegos y miraba mucha tele y ahora soy escritor, ¿qué tienen en común? Todo se sostiene por las historias. Estuve involucrado con historias desde la niñez, quizá no metiendo la nariz en un libro, pero eso no significa que yo no estuviera aprendiendo cómo desarrollar un personaje o construir un mundo", explica.