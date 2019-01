Su vida fue curiosa y no exenta de leyendas. Nació cuando su padre, abogado, estaba en altamar, en un barco de la Marina británica. Al comienzo, su madre lo crió en casa de sus tías y tíos. Cuatro años después, la pareja tuvo otro hijo, Hugh. Terminado el secundario, Bruce empezó trabajando en la casa de subastaS Sotheby's, donde creció especializándose en arte moderno, impresionismo y antigüedades, gracias a una particular capacidad para detectar falsificaciones en obras de arte. Dejó ese trabajo a los 26 años por una supuesta ceguera parcial (el oculista le habría aconsejado dejar de estudiar objetos pequeños para "mirar el horizonte") , un año después de casarse, para estudiar arqueología en la Universidad de Edimburgo, pero abandonó porque eso de "molestar a los muertos", decidió, no era para él.