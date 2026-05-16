Colombia

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe de confabularse con el Banco de la República para subir la tasa de interés: “Causa el endeudamiento”

El jefe de Estado propuso al líder político del Centro Democrático un pacto para estabilizar las finanzas nacionales

Guardar
Google icon
Álvaro Uribe Vélez en primer plano, con traje oscuro y corbata roja. Detrás, Gustavo Petro con traje y camisa rosa, sobre un fondo oscuro con humo.
Petro acusó a Álvaro Uribe de confabularse con el Banco de la República para subir la tasa de interés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 16 de mayo de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez acusó al gobierno de Gustavo Petro de abusar del gasto público a lo largo de sus cuatro años de administración.

Según el líder político del Centro Democrático, el mal manejo de recursos y el aumento del presupuesto del Estado obligaron al país a acudir a préstamos de organizaciones internacionales con intereses mayores a 10%.

PUBLICIDAD

“El gobierno acude al “gota a gota” tomando créditos al 15% porque derrocharon y se robaron el fisco. El campesino acude al “gota a gota” por necesidad”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Álvaro Uribe afirmó que el Gobierno Petro se endeudó por capricho - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe afirmó que el Gobierno Petro se endeudó por capricho - crédito @AlvaroUribeVel/X

En sus declaraciones, afirmó que junto a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, tienen previsto ejecutar una estrategia con la Banca de Oportunidades para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

PUBLICIDAD

“Paloma con Banca de Oportunidades ayudará a financiar la economía popular. Y con el plan de crecimiento y austeridad se generará inversión privada, empleo y soluciones a la quiebra fiscal”, expuso.

Presidente Petro culpó a Álvaro Uribe Vélez y sus aliados políticos de la situación fiscal de Colombia

La discusión sobre el endeudamiento y sus costos en Colombia elevó el tono entre el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.

Petro considera que las críticas de Uribe a su Gobierno tienen "doble moral" - crédito @petrogustavo/X
Petro considera que las críticas de Uribe a su Gobierno tienen "doble moral" - crédito @petrogustavo/X

En reacción a los señalamientos sobre el endeudamiento y sus costos en Colombia, el jefe de Estado respondió a los señalamientos de Uribe Vélez, subrayando el contraste en sus posturas: “Estas diatribas sobre el endeudamiento y su costo son de un enorme doble moral”, afirmó en la misma plataforma digital al responsabilizar a su opositor y a su partido de obstaculizar mecanismos para financiar al Estado.

A criterio del primer mandatario, la bancada de Uribe Vélez, encabezada en ese momento por Efraín Cepeda, impidió la aprobación de proyectos clave. “Su bancada, con Efraín Cepeda, sabotearon dos veces la aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento del Estado en el Senado”, precisó Petro, adjudicando a esas acciones parte de los problemas actuales.

Un punto clave en las críticas de Petro fue la política monetaria. Refiriéndose a decisiones en el Banco Central, aseguró: “La mayoría uribista en la junta directiva del Banco de la República decidió subir estrambóticamente la tasa de interés a los colombianos”. Esta medida, según él, impulsó el incremento del costo del endeudamiento para el Estado y las empresas. “Esas son las causas del encarecimiento del endeudamiento interno del Estado y de las empresas productivas”, expuso.

La controversia se intensificó al acusar a Uribe Vélez de intentar “desfinanciar el presupuesto del gobierno para decir que no habíamos cumplido y aprovechar la desilusión para lograr el voto ciudadano a su proyecto autoritario de sociedad”. Aun así, Petro defendió su gestión: “No lo consiguió usted y nosotros cumplimos. Pero usted y su partido ha puesto en alto peligro toda la economía nacional”.

El jefe de Estado propuso al líder político del Centro Democrático un pacto para estabilizar las finanzas nacionales- crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado propuso al líder político del Centro Democrático un pacto para estabilizar las finanzas nacionales- crédito @petrogustavo/X

Sobre la gestión de la deuda, Petro detalló: “El gobierno debe pagar cumplidamente su deuda y los hacemos endeudándonos a largo plazo a la tasa de interés que esté en el mercado de la deuda interna nacional”. Según su visión, las condiciones mejorarán con una futura renovación en el órgano monetario: “Lo hacemos a largo plazo porque sabemos que el Banco de la República, más adelante, de acuerdo al voto popular, tendrá junta directiva progresista y bajará las tasas de interés y esa deuda de hoy se abaratará masivamente”.

Finalmente, el primer mandatario propuso un pacto para estabilizar las finanzas nacionales: “Le propongo hacer un acuerdo: bajemos la tasa de interés real a menos de la tasa de crecimiento económico y aprobemos una reforma tributaria donde solo los grandes atesoramientos improductivos paguen más impuestos. Le aseguro que tendremos una economía muy poderosa”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro UribeTasa de InteresBanco de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se conoce video del momento exacto cuando sacan a Yulixa Toloza de centro estético al sur de Bogotá

Las autoridades analizan grabaciones y registros obtenidos por Blu Radio que muestran cómo fue retirada la mujer de 52 años de clínica donde le practicaron una lipoláser en la localidad de Tunjuelito

Se conoce video del momento exacto cuando sacan a Yulixa Toloza de centro estético al sur de Bogotá

El bloqueo de la Troncal de Occidente por mineros paraliza la vía a la costa Caribe: alcaldesa anunció consejo de seguridad

Desvíos improvisados, autoridades en diálogo y una economía local bajo presión modifican la dinámica diaria en Antioquia

El bloqueo de la Troncal de Occidente por mineros paraliza la vía a la costa Caribe: alcaldesa anunció consejo de seguridad

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Las secuelas del crimen han puesto en la mira la respuesta institucional y la urgencia de nuevas garantías públicas en medio de un ambiente electoral tenso

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

La candidata presidencial por el Centro Democrático expresó solidaridad con la familia del exalcalde Rogers Mauricio Devia y pidió garantías para la oposición política

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

El sofisticado camuflaje frustró a las fuerzas armadas, que ahora aumentan la vigilancia para detectar el uso ilícito de vehículos oficiales en nuevas rutas

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Jorge Luis Pinto apoyó a Roger Martínez y habló de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Le hallo la razón”

Etapa 8 del Giro de Italia: el ecuatoriano Jonathan Narváez consiguió su segundo triunfo, y así le fue a los colombianos

Copa Imposible: grupos y calendario del torneo juvenil que disputarán la selección Colombia y equipos de la Liga BetPlay