Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe de confabularse con el Banco de la República para subir la tasa de interés: “Causa el endeudamiento”

Petro acusó a Álvaro Uribe de confabularse con el Banco de la República para subir la tasa de interés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 16 de mayo de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez acusó al gobierno de Gustavo Petro de abusar del gasto público a lo largo de sus cuatro años de administración.

Según el líder político del Centro Democrático, el mal manejo de recursos y el aumento del presupuesto del Estado obligaron al país a acudir a préstamos de organizaciones internacionales con intereses mayores a 10%.

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“El gobierno acude al “gota a gota” tomando créditos al 15% porque derrocharon y se robaron el fisco. El campesino acude al “gota a gota” por necesidad”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Álvaro Uribe afirmó que el Gobierno Petro se endeudó por capricho - crédito @AlvaroUribeVel/X

En sus declaraciones, afirmó que junto a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, tienen previsto ejecutar una estrategia con la Banca de Oportunidades para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

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“Paloma con Banca de Oportunidades ayudará a financiar la economía popular. Y con el plan de crecimiento y austeridad se generará inversión privada, empleo y soluciones a la quiebra fiscal”, expuso.

Presidente Petro culpó a Álvaro Uribe Vélez y sus aliados políticos de la situación fiscal de Colombia

La discusión sobre el endeudamiento y sus costos en Colombia elevó el tono entre el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.

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Petro considera que las críticas de Uribe a su Gobierno tienen "doble moral" - crédito @petrogustavo/X

En reacción a los señalamientos sobre el endeudamiento y sus costos en Colombia, el jefe de Estado respondió a los señalamientos de Uribe Vélez, subrayando el contraste en sus posturas: “Estas diatribas sobre el endeudamiento y su costo son de un enorme doble moral”, afirmó en la misma plataforma digital al responsabilizar a su opositor y a su partido de obstaculizar mecanismos para financiar al Estado.

A criterio del primer mandatario, la bancada de Uribe Vélez, encabezada en ese momento por Efraín Cepeda, impidió la aprobación de proyectos clave. “Su bancada, con Efraín Cepeda, sabotearon dos veces la aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento del Estado en el Senado”, precisó Petro, adjudicando a esas acciones parte de los problemas actuales.

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Un punto clave en las críticas de Petro fue la política monetaria. Refiriéndose a decisiones en el Banco Central, aseguró: “La mayoría uribista en la junta directiva del Banco de la República decidió subir estrambóticamente la tasa de interés a los colombianos”. Esta medida, según él, impulsó el incremento del costo del endeudamiento para el Estado y las empresas. “Esas son las causas del encarecimiento del endeudamiento interno del Estado y de las empresas productivas”, expuso.

La controversia se intensificó al acusar a Uribe Vélez de intentar “desfinanciar el presupuesto del gobierno para decir que no habíamos cumplido y aprovechar la desilusión para lograr el voto ciudadano a su proyecto autoritario de sociedad”. Aun así, Petro defendió su gestión: “No lo consiguió usted y nosotros cumplimos. Pero usted y su partido ha puesto en alto peligro toda la economía nacional”.

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El jefe de Estado propuso al líder político del Centro Democrático un pacto para estabilizar las finanzas nacionales- crédito @petrogustavo/X

Sobre la gestión de la deuda, Petro detalló: “El gobierno debe pagar cumplidamente su deuda y los hacemos endeudándonos a largo plazo a la tasa de interés que esté en el mercado de la deuda interna nacional”. Según su visión, las condiciones mejorarán con una futura renovación en el órgano monetario: “Lo hacemos a largo plazo porque sabemos que el Banco de la República, más adelante, de acuerdo al voto popular, tendrá junta directiva progresista y bajará las tasas de interés y esa deuda de hoy se abaratará masivamente”.

Finalmente, el primer mandatario propuso un pacto para estabilizar las finanzas nacionales: “Le propongo hacer un acuerdo: bajemos la tasa de interés real a menos de la tasa de crecimiento económico y aprobemos una reforma tributaria donde solo los grandes atesoramientos improductivos paguen más impuestos. Le aseguro que tendremos una economía muy poderosa”.

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