Lo demás era el estilo, la literatura, la historia y, por supuesto, el periodismo. Tambien la poesía, recuerda Meza. "Él era un poeta vergonzante y yo era un poeta no tan vergonzante. A Ryszard le gustaban mucho mis textos y a mí me gustaban los suyos entonces, pero jamás hablábamos de nuestros libros. Es decir, no nos echábamos loas. Cuando hablábamos de los libros, hablábamos de cómo se escribieron".