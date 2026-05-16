Reportan otro incendio en Refinería Olmeca en Dos Bocas: suman tres este 2026

La refinería Olmeca: Dos Bocas de la petrolera estatal Pemex

Durante las primeras horas de este sábado 16 de mayo se registró un nuevo incendio en las instalaciones de la Refinería Olmeca, situada en Dos Bocas, Tabasco, activando los protocolos de emergencia en el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, este incidente fue visible en diversos puntos de la zona, especialmente desde la colonia Petrolera, ubicada en el municipio de Paraíso.

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Vecinos captaron el momento a través de videos e imágenes, las cuales posteriormente fueron difundidas en redes sociales, provocando diversos comentarios por parte de los usuarios debido a lo recurrente que se ha vuelto este suceso en el complejo petrolero.

Incendio en Refinería Dos Bocas

Pemex reporta operación normal en Refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó por medio de un comunicado que como parte de obras de mantenimiento se llevan a cabo operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados.

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Asegurando que las actividades en las instalaciones siguen con normalidad, y sin representar riesgo alguno para el personal del lugar.

Hasta el momento, la institución no ha emitido detalles sobre las causas del siniestro y si existen personas heridas.

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Comunicado de Pemex. (X - @Pemex)

Así ha sido el historial de incidentes en la refinería Olmeca

La refinería Olmeca inició operaciones en 2024 tras una inauguración simbólica en 2022, siendo uno de los mayores proyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde entonces, ha enfrentado una serie de accidentes, sumando al menos seis incidentes durante la administración de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

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Entre estos sucesos se cuentan dos explosiones, una de las cuales causó la muerte de cinco personas en marzo de 2026, a raíz de un incendio provocado por el desborde de aguas aceitosas debido a lluvias. El siniestro generó preocupación entre los habitantes de la zona, dada la cercanía de una escuela primaria.

Durante los primeros meses de este año se reportaron dos incidentes con fuego más en el área próxima y dentro del complejo; sin embargo, las autoridades calificaron estos episodios como hechos aislados y descartaron fallos estructurales.

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Uno de los incendios recientes ocurrió el 9 de abril en una bodega de almacenamiento de coque, siendo controlado sin lesionados ni daños de consideración. Días antes, vecinos observaron una nube de humo blanco, la cual fue atribuida por Pemex a la liberación de vapor de agua, parte normal de las operaciones.

El historial de la petrolera también incluye la muerte de dos trabajadores en agosto de 2024 tras el accidente de un vehículo dentro del recinto, así como el percance de exposición a gas tóxico en septiembre de ese año que ocasionó una víctima fatal y un herido.

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Sumando a esto, en abril de 2025, un fallo técnico en el sistema de cogeneración eléctrica provocó la suspensión temporal de actividades, aunque se afirmó que la situación fue menor y se retomaron las labores poco después.