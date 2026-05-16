Se conoce video del momento exacto cuando sacan a Yulixa Toloza de centro estético al sur de Bogotá

Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

Las autoridades que investigan la desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, cuentan con nuevos elementos tras la difusión de imágenes y registros obtenidos por Blu Radio.

El material, muestra detalles relevantes sobre el momento en que la víctima fue vista por última vez al ser sacada del centro estético Beauty and Laser M.L., en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, ubicado en el sur de Bogotá, el miércoles 13 de mayo de 2026.

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Tal y como lo indicó un testigos a Noticia Caracol y Blu Radio, en el video obtenido de una cámara de seguridad, se puede apreciar como la mujer fue sacada a rastras por dos hombres, quienes la metieron en la parte trasera de un carro color azul oscuro.

Según la información revelada, las autoridades enfocan sus esfuerzos en identificar el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a Toloza fuera del establecimiento. Las imágenes permiten observar características del automóvil y la hora aproximada en la que se produjo el desplazamiento.

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Los investigadores analizan los registros para reconstruir el trayecto y determinar el paradero de la mujer.

Noticia en desarrollo...

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