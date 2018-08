Los fans de los monos no defraudaron: en la semana del lanzamiento de Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, se vendieron más de 360 mil copias, suficiente para que se convirtiera en el álbum debut de venta más rápida en la historia del Reino Unido. Previo a eso, los singles I Bet You Look Good on the Dancefloor y When the Sun Goes Down llegaron al puesto número 1 del UK Singles Chart. Para los jóvenes, no era difícil identificarse con los cuatro de Sheffield: teñían su rock de garage con letras que hablaban de la vida nocturna y el (des)amor adolescente. "Podrán usar Reebooks clásicas/O Converse hechas polvo/O pantalones sueltos metidos en sus medias/Pero todo eso no tiene punto/El punto es que no hay romance por acá" cantó Turner en A Certain Romance y así caracterizó a toda una generación, la que revivió las Converse All Star.