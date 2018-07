Hoy Morrissey es versionado por Nancy Sinatra o Mariane Faithfull y nadie dudaría de que, además de los tres grandes discos con The Smiths, un álbum como Vauxhall and I es una obra maestra. The Ringleader of the tormentors contó con Ennio Morricone en la orquestación y su último disco, Low in High school, tiene picos altísimos como "Jackie's Only Happy When She's Up on the Stage" o "The Girl from Tel Aviv Who Wouldn't Kneel" con acordeón, guitarra flamenca y su aire klezmer.