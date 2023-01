Un colombiano en España podría ser repatriado por el Junior de Barranquilla

Neyder Lozano juega con el Lugo de España y podría llegar al Junior. @Neyderlozano8

El nombre de Neyder Lozano es poco recordado en Colombia, pues el jugador partió hace muchos años al fútbol español y estableció su vida en dicho territorio. Para el actual mercado de trasferencias, Junior de Barranquilla busca fortalecer todas las zonas del campo, y Lozano estaría en la lista para ser repatriado de cara al 2023, pues fue el mismo defensor quien confesó que está esperando el desarrollo de la eventual transferencia.

Neyder Yessy Lozano Rentería es un defensor de 28 años que milita en el Club Deportivo Lugo, equipo de la segunda división de España, nació en Chocó, pero vive en el país ibérico desde 2013, cuando fichó por el Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Para el 2023, el experimentado zaguero busca fortalecer su carrera y señaló que, está esperando lo que pase en Colombia, pues podría llegar al Junior.

En diálogo con el Vbar de Caracol Radio, Neyder Lozano explicó:

“Al final eso lo está manejando un representante muy cercano mío en Colombia, está escuchando a ver, todavía no hay nada en concreto, estamos esperando a ver qué va a pasar y de momento, estamos a la espera. Gracias a Dios, ahora estoy activo, porque estoy empezando con el Lugo, porque la liga volvió a retomar después de la Navidad y ahora solo estoy esperando a ver qué sucede”.

Si bien, el central fue enfático al declarar que no ha establecido contacto directamente con el Junior, dejó pistas sobre la negociación, pues expresó que sabe “cómo van las cosas”. “Directamente, yo no hablado con ellos, he sabido un poco de cómo van las cosas, pero nada en concreto, todavía no puedo decir nada, porque la verdad, es que no sé nada aparte de lo que estoy comentando”, expuso.

Su pasado en Colombia

Millonarios se convirtió en la casa del chocoano, pues previo a su partida a España, hizo parte de la cantera ‘Embajadora’ de la mano del profesor Cerveleón Cuesta Delgado, quien ahora hace parte del cuerpo técnico de Alberto Gamero. Lozano señaló que en ese tiempo las oportunidades eran limitadas, razón que lo motivo a migrar hacia Europa.

“De hecho, antes de venirme a España, porque me vine por temas familiares, estuve en el fútbol colombiano, fue en 2012, cuando era complicado para los jóvenes en Colombia debutar. Estuvo en Millonarios, en las inferiores con el profe Cuesta, y en ese tiempo el equipo llevaba mucho tiempo sin ganar títulos, era complicado darle la oportunidad a jugadores jóvenes como era mi caso, entonces decidí arriesgarme”, sostuvo en el VBar.

Los padres del zaguero ya residían en España, situación que le permitió establecerse con mayor facilidad en dicho país, escalando paulatinamente hasta el fútbol profesional. Sin embargo, ya en Europa, estuvo a punto de firmar con Atlético Nacional y regresar a Colombia, pues negoció con el plantel ‘Verdolaga’, sin embargo, la trasferencia se cayó a último minuto.

“En su momento, cuando salgo del Elche, estuve hablando con Nacional, de hecho esas fueron unas conversaciones bastante serias, porque hablé con el profesor Juan Carlos Osorio y con el presidente, pero solo que por temas contractuales no se llegó a un acuerdo, y también en ese momento tenía la opción de llegar a la primera división de España, y decidí seguir acá y tome la decisión, ahora estoy esperando a ver qué pasa”, declaró sobre el fallido pase.

