Teo Gutiérrez rifó una camiseta de Messi en medio de una transmisión en Instagram

Teo Gutiérrez rifó la camiseta de Messi acompañado del influencer Nicolás Arrieta.

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio se ha convertido en uno de los personajes del momento, pues el jugador colombiano ha desatado diferentes comentarios sobre una rifa que creó, donde sorteaba una camiseta de Lionel Messi. Aunque en un principio se pensó que el delantero había ilusionado a sus seguidores, por fin realizó la actividad y desestimó cualquier rumor.

En una transmisión en vivo con el creador de contenido, Nicolás Arrieta, ‘Teo’ explicó que no pudo realizar la rifa de la mejor manera en un inicio porque estaba viajando a la ciudad de Cartagena, sin embargo, su idea siempre fue llevar a cabo el sorteo con el fin que los aficionados se quedaran con la casaca.

La camiseta de Lionel Messi que tenía Teo Gutiérrez, fue rifada en vivo.

La actividad se realizó con la supervisión de Arrieta, pues fue él, quien a través de una plataforma de sorteos dejó los números al azar. En esta transmisión, el jugador también aprovechó para dar posibles pistas sobre su futuro, pues señaló que le gustaría jugar en la capital, situación que fue bien recibida e ilusiona a los hinchas de Independiente Santa Fe, plantel con el que se le relacionó al atacante hace algunas semanas.

Teo Gutiérrez sorteó la camiseta de Messi.

La polémica de la casaca

Previo a la realización de la rifa, Gutiérrez fue el foco de la controversia, pues se especulaba que no había llevado a cabo la dinámica y solo buscaba obtener dinero, incluso, algunos de sus excompañeros lo molestaron en sus redes sociales, caso de Harold Preciado, quien le escribió: “¿Quién se ganó la rifa teiño?”, a este se sumó Kevin Velasco, otro jugador del Deportivo Cali, quien escribió: “¿Compraste la cadena con la rifa Jefe?”.

El atacante le respondió a Preciado: “Papito con esa rifa estoy viajando”, sin embargo, esto hacía parte de sus vacaciones tras salir del Deportivo Cali, pues ahora se encuentra buscando equipo de cara a la temporada 2023.

El comentario de Teo Gutiérrez por la rifa camiseta messi

La historia de la camiseta

Tras su paso por Barranquilla para participar en algunos amistosos y compartir con su familia, el jugador, aprovechó el espacio y le envió un saludo a la comunidad, además de realizar el important anuncio de la rifa.

En diálogo con los medios de comunicación, el atacante barranquillero señaló:

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos, para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, pero la idea es que la gente se la gané y que puedan estar felices, y también, mandarle unos guayos y un regalo a sus hijos”.

De igual forma, el hijo de ‘La Chinita’ relató la historia de la casaca, recordando que se la pidió al jugador argentino hace varios años, con el fin de dársela como obsequio a su hijo, sin embargo, el campeón del mundo también le ofreció el autógrafo.

“Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, expresó el goleador.

