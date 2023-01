Rafael Santos Borré está entre estas tres opciones para definir su futuro

Rafael Santos Borré recibió buenos comentarios de su técnico tras su doblete en un partido amistoso. Imagen: REUTERS/Kai Pfaffenbach.

Rafael Santos Borré sigue sin definir su futuro en Alemania. El colombiano, pese a que tiene contrato con Eintracht Frankfurt hasta junio de 2025, podría ser uno de los jugadores protagonistas en el mercado de pases de invierno ya que en su equipo fue relegado al banquillo de suplentes y tiene muy pocos minutos en el campo de juego. Esta situación hizo que algunos clubes se interesaran en él.

El delantero de la Selección Colombia dejó a River Plate en 2021 como el máximo goleador en la era de Marcelo Gallardo y firmó con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. En su primera temporada contó con el apoyo del técnico Oliver Glasner y llegó a disputar 45 partidos, anotó 12 goles y realizó 8 asistencias.

Su rendimiento fue muy destacado y fue una de las piezas clave en el título obtenido en la Europa League, el más importante en la historia del equipo hasta la actualidad.

La situación del jugador colombiano se debe a la llegada del nuevo director deportivo del equipo, Markus Krösche, quien firmó algunos refuerzos para la temporada 2023/24 entre ellos Kolo Mauni y Mario Götze. Esto hizo que el esquema del equipo cambiara y el gran perjudicado en estos cambios fue el atacante colombiano, quien no está feliz con su situación y aunque ha disputado 14 partidos en la Bundesliga, su tiempo en cancha es de solo 400 minutos, algo que contrasta con los 2.390 que tuvo en la campaña pasada.

El delantero colombiano Rafael Santos Borré estaría buscando salir del Eintracht Frankfurt y su antiguo club, River Plate, le tendría las puertas abiertas.

Opciones de Rafael Santos Borré

El colombiano está en la mira de varios clubes como refuerzo para el 2023, sin embargo, Eintracht Frankfurt ha dejado en clara su posición con respecto a la salida del atacante, en donde solo aceptarían una opción de compra y una cesión a préstamo, ya que esperan obtener una ganancia por él.

El club alemán espera recibir al menos 15 millones de euros por el futbolista y por esta razón declinó la oferta que realizó Tigres de México hace un tiempo, quien trató de realizar una negociación con un pago a cuotas pero que no estuvo cerca de ser de 10 millones de euros como se dijo.

River Plate y un posible regreso a casa

“Esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor económica y deportivamente. Hay que buscar lo mejor para todos. Es día a día, veremos qué sucede”, aseguró el agente de Rafael Santos Borré, Martín Araoz, en diálogo con TyC Sports. La opción de volver a River Plate tiene varios aspectos a tener en cuenta y uno de ellos es que el club argentino no realizaría una propuesta de compra del jugador, sino buscarían una cesión a préstamo, una idea que no termina de convencer a las directivas del club alemán.

En el ‘Millonario’ Rafael Santos Borré alcanzó su más alto nivel y se convirtió en uno de los grandes referentes en el ataque, algo que lo llevó a levantar la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, entre otros. Ahora las directivas del equipo sueñan con el fichaje del colombiano como el gran refuerzo para la temporada 2023, sin embargo, hay varios factores a tratar entre los dos clubes y el jugador.

El delantero del Eintracht Frankfurt anotó el 1 - 0 ante Arabia Saudita, el 5 de junio de 2022

Tigres no desiste por el colombiano

Otro de los candidatos para firmar al jugador colombiano es Tigres de México, equipo que ya habría hechon una oferta pero la cual fue rechazada por el equipo alemán, quien dejó en claro que no piensan regalar a Rafael Santos Borré en este mercado de pases. Sin embargo, algunas informaciones revelan que las negociaciones no se han estancado y las dos partes siguen buscando un acuerdo para sellar el pase.

Otras versiones señala que Tigres ya habría hecho una segunda oferta por Rafael Santos Borré para firmarlo en este mercado de pases y de acuerdo con ESPN esta propuesta es de 13 millones de euros. Ahora las directivas del equipo alemán tienen la última palabra con respecto al futuro del colombiano.

Eintracht Frankfurt coach Oliver Glasner talks to Rafael Santos Borre

Buscar minutos en Eintracht Frankfurt

Pese a que otro de los interesados que aparece en el mapa es Cremonense de Italia, todo parece indicar que este sería un rumor más, por lo que la otra opción y hasta el momento más factible para el goleador colombiano es permanecer en Eintracht Frankfurt. Esto obligaría a Borré a pelear por un lugar en el primer equipo y en caso de que su situación no mejore, la ventana de pases en verano podría presentar otras opciones para su carrera deportiva.

El director deportivo del equipo, Markus Krösche habló en Sky Sports sobre el futuro del colombiano y fue enfático en señalar que, “no puedo entender bien lo que se dijo. Creo que se siente cómodo con nosotros. Es un jugador muy importante para nosotros que tendrá su tiempo de juego. ¡No quiero regalar a Rafael Borré! No queremos renunciar a Rafael Borré, queremos mantener el equipo juntos”, cerrando algunas posibilidades de cara al futuro cercano.

