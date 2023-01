Meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 se redujo de 50.000 a 20.000 hectáreas: Policía

De las 50.000 hectáreas proyectadas para 2022, solo cumplió con la erradicación en 44.000 EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

El martes 10 de enero, el director de antinarcóticos de la Policía Nacional, coronel Edgar Cárdenas Vesga, confirmó que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 es de 20.000 hectáreas, mientras que para 2022 fue de 50.000 hectáreas.

El oficial indicó que de las 50.000 hectáreas proyectadas para 2022, solo cumplió con la erradicación en 44.000. Según señaló, en gran medida, se debió a los bloqueos en los territorios por parte de las comunidades que impidieron el ingreso de la Fuerza Pública.

“El año pasado la meta era de 50.000 hectáreas y alcanzamos alrededor de 44.000. Esto tiene que ver en ese cambio de afectación estructural multicrimen que va directamente relacionado a la afectación de sus finanzas, a través de procesos de lavado de activos y de extinción de dominio y también de la incautación de sustancia de estupefacientes”, explicó el director de la Policía Antinarcóticos.

Desde que asumió la Presidencia de la República, Gustavo Petro, ha señalado que se debe cambiar la política antidrogas a nivel nacional e internacional.

Desde el Catatumbo, el 17 de diciembre en la Asamblea de Organizaciones Cocaleras, el jefe de Estado aseguró que desde su administración se cambiara la política de erradicación forzada, “no se pretende permitir la cocaína, sino que se buscará capturar a los dueños de ese producto y no a quienes cosechan la hoja de coca”.

Los planes de erradicación forzosa han provocado violentos enfrentamientos entre las autoridades y agricultores que defienden sus cultivos. En sus declaraciones de este martes, Cárdenas Vesga dijo que esta decisión se ha tomado bajo los lineamientos del Gobierno nacional en materia de erradicación de cultivos ilícitos, junto con la política de seguridad de disminuir la erradicación forzada.

“Estamos estimando las órdenes del presidente Gustavo Petro, quien ha sido enfático, sobre todo, en la afectación a las estructuras multicrimen, es decir que vayan relacionados directamente con la interdicción y allí es donde estará la fortaleza de la Policía Nacional”, señaló.

Para el Gobierno nacional bajar la meta en la erradicación de cultivos ilícitos es proteger al campesino. “Las ideas que ustedes han expresado aquí para buscar otros caminos me parecen pertinentes. Debemos explorarlas conjuntamente, ustedes y nosotros, si salen bien y si no, habría que cambiarlas. Por ejemplo, una que se había mencionado en algún momento: si un campesino productor de hoja de coca quita su cultivo, no sabe que le espera: el hambre”, señaló Petro desde el Catatumbo.

Sin embargo, el director de antinarcóticos afirmó que se continuará trabajando en la incautación de sustancias estupefacientes como clorhidrato de cocaína, base de cocaína o marihuana. De igual modo, sostuvo que “la erradicación seguirá. Estamos en esa planeación precisamente para establecer los lugares donde se realizará esta erradicación forzada”.

Las medidas anunciadas por Gustavo Petro para cambiar la sustitución de cultivos ilícitos han tenido repercusión internacional. Por ejemplo, desde Estados Unidos se le envió un mensaje al Presidente de Colombia, diciendo que es “importante hacer una transición de manera gradual y no inmediata, por lo que se debe continuar con la erradicación forzada”.

En el documento, el Gobierno de Estados Unidos aclaró que continuará trabajando con Colombia “para implementar un enfoque holístico para abordar los desafíos antinarcóticos”. Seguido a ello, mencionó los esfuerzos en seguridad rural integral, justicia y desarrollo, protección del medioambiente y reducción integrada de la oferta de drogas que deben realizar ambos países.

