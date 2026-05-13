La Policía recuperó un vehículo robado y capturó a dos personas vinculadas a hurtos en la vía Soacha-Mondoñedo-Mosquera

La Policía Nacional capturó a dos personas involucradas en robos a conductores en el corredor vial entre Soacha y Mosquera - crédito Colprensa

Las autoridades de Cundinamarca capturaron a dos personas vinculadas a recientes robos a conductores en el sector de Mondoñedo, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

El hecho se produjo tras un operativo reforzado, donde además se recuperó uno de los automóviles que había sido hurtado en los días previos.

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Durante los primeros días del mes de mayo, al menos 15 personas y tres vehículos fueron víctimas de delitos en la vía Soacha - Mondoñedo - Mosquera, lo que impulsó la acción coordinada de la Policía Metropolitana de Soacha, el Departamento de Policía La Sabana y la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca.

El incremento de presencia policial, con patrullas motorizadas y controles vehiculares, permitió dar con los presuntos responsables y devolver uno de los bienes robados.

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El gobernador Jorge Emilio Rey contextualizó la importancia de este resultado: “Se han capturado a dos personas sindicadas por el delito de receptación, que venían delinquiendo sobre el corredor vial Soacha - Mondoñedo - Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada por algunos delincuentes como escenario para hurtar e intimidar a usuarios de la vía junto con sus familias”.

Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial. La imputación corresponde al delito de receptación, por estar relacionadas con la tenencia de vehículos robados en la zona.

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