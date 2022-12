Campesinos del Norte de Santander seguirán cultivando coca mientras logran una sustitución eficaz

Petro acepta que campesinos puedan seguir cultivando coca mientras logran una sustitución eficaz.

En medio de la asamblea cocalera en Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno impulsará la lucha contra la droga en el país, con esto pretende abordar la problemática de los cultivos ilícitos desde el territorio y visión campesina.

En el municipio de El Tarra, el jefe de Estado pretende entregarle herramientas económicas a los campesinos que viven de este tipo de cultivos. “En la medida que va funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca del campesino. Se establece un período donde conviven ambos hasta donde pueda lograr que el cultivo sustituto garantice unos niveles de rentabilidad de las familias campesinas”, expresó Petro.

Por esto, una de las principales propuestas para los cultivadores de coca del Catatumbo, que los campesinos puedan continuar con los cultivos de hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto y logran que sean productivos.

“Es una gradualidad, en la medida en que se va cultivando el cultivo alternativo va a ir vendiendo la hoja de coca, entonces se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual, con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia campesina”, confirmó el presidente.

Fotografía de un campesino que camina por un cultivo de coca, mientras se realiza un acto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño (Colombia). EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

Además, el presidente de la República reiteró su apoyo a la gradualidad en la sustitución, “por ejemplo una: ¿Y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí, si no tiene después qué entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso?”.

Con lo anterior, la propuesta responde al reclamo de los campesinos cocaleros, ante el incuplimiento del Acuerdo de paz, y el mandatario pronunció ante de recibir críticas: “‘Ah- nos van a decir- van a convivir con ese satán’, y no, convivimos con la realidad porque tenemos que transformarla. No solamente cometer los errores del pasado. Eso se puede hacer en un proceso de diálogo entre la sociedad y el Estado constantemente”, aseguró el presidente.

Asimismo, el presidente insistió en abrir perspectivas y oportunidades sociales, académicas y económicas para acabar con este flagelo: “Una transformación regional individual que permite el decrecimiento del cultivo de hoja de coca. Para que sepan que en la economía legal puede tener una dignidad en la vida”, indicó el jefe de Estado.

Por otra parte, durante la reunión los campesinos del Tarra pidieron un trato penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca que fueron detenidos por su labor. Por lo que aseguraron podrían ser llamados ‘gestores de sustitución’ y ser excarcelados.

“Pedimos el trato diferencial a los trabajadores, esto implica realizar un censo de los campesinos que se encuentran detenidos para revisar su situación y buscar alternativas de excarcelación”, confirmaron.

Cabe mencionar que, en días pasados, Junior Maldonado, integrante de la mesa directiva de esta Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), denunció, en una entrevista con Noticias RCN, que en zona rural de Sardinata el negocio de la minería ilegal estaría desplazando a la venta de coca. Tal y como detalló, habría explotación de carbón al aire libre, lo que, además, estaría perjudicando a las comunidades campesinas y al medio ambiente. Esto, comentó, por el otro lado, sería consecuencia de la baja venta de pasta de base de coca.

“Producto de la situación de la economía de los cultivos de uso ilícito, en un municipio donde sobreviven miles de campesinos de la región del Catatumbo; donde se está presentando una situación de no compra de pasta base al pequeño campesino cultivador de hoja de coca, esto ha hecho que empiece aumentar la explotación de carbón en la región del Catatumbo, como un mecanismo de sobrevivencia de la gente”, comentó el directivo de esa entidad en su charla con ese portal informativo.

SEGUIR LEYENDO: