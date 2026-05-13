Colombia

Adres confirmó que el Gobierno nacional autorizó para su ejecución un aumento presupuestal que asciende a los $114,8 billones

Félix León Martínez, director del a Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, explicó que el incremento alcanzó $14,5 billones entre 2025 y 2026

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El proceso de verificación de la Adres identificó IPS inscritas formalmente pero sin dirección física en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - crédito Adres
La misiva detalla que, de hecho, los fondos que administra el denominado “banco de la salud” crecieron cerca de 60% en los últimos cuatro años- crédito Adres

El presupuesto destinado a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) alcanzará en 2026 una cifra sin precedentes, tras la autorización del Gobierno nacional y la aprobación de recursos adicionales por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

El monto definitivo se sitúa en $114,8 billones, lo que representa no solo el mayor valor gestionado por la entidad pública hasta la fecha, sino un respaldo adicional a la estructura financiera del sistema de salud colombiano en medio de los debates sobre su sostenibilidad, según un comunicado revelado por la Adres.

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Este incremento, que asciende a $14,4 billones respecto al periodo anterior, se explica principalmente por el aumento en los aportes del presupuesto nacional y el crecimiento de las cotizaciones al sistema.

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, explicó que la cifra alcanzó $14,5 billones entre 2025 y 2026 - crédito Adres
Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, explicó que la cifra alcanzó $14,5 billones entre 2025 y 2026 - crédito Adres

La misiva detalla que, de hecho, los fondos que administra el denominado “banco de la salud” crecieron cerca de 60% en los últimos cuatro años: en 2022 apropió $71 billones, mientras que la proyección para 2026 se aproxima a los $115 billones.

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La decisión del Confis de aprobar recursos adicionales por $4,2 billones fue central para alcanzar el presupuesto definitivo de la vigencia.

El director de la entidad encargada de la administración de recursos de la salud, Félix León Martínez, explicó al informar estas cifras que “el aumento presupuestal alcanzó, entonces, $14,5 billones entre 2025 y 2026 para el sistema de salud. Este enorme aumento ha sido posible debido al incremento de los aportes por parte del presupuesto nacional del 25% y de las cotizaciones en un 13,7%. Esto contradice a los sectores que aseguran que se han disminuido los recursos del sector salud”.

Estas cifras se suman a los incrementos del 25% en los aportes del presupuesto nacional, un 13,7% en las cotizaciones y el presupuesto adicional ya mencionado aprobado por el Confis - crédito Luisa González/Reuters
Estas cifras se suman a los incrementos del 25% en los aportes del presupuesto nacional, un 13,7% en las cotizaciones y el presupuesto adicional ya mencionado aprobado por el Confis - crédito Luisa González/Reuters

El reporte de la Adres subraya que durante el primer trimestre de 2026 el giro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —componente clave para la financiación de los regímenes subsidiado y contributivo— mostró crecimientos significativos. El régimen subsidiado experimentó un aumento del 18,2%, mientras que el contributivo subió 11,9%. Estas cifras se suman a los incrementos del 25% en los aportes del presupuesto nacional, un 13,7% en las cotizaciones y el presupuesto adicional ya mencionado aprobado por el Confis.

De forma detallada, el informe de la entidad enumera los distintos conceptos que absorben la financiación gestionada: la UPC de ambos regímenes, los presupuestos máximos, recobros, licencias de maternidad y paternidad, incapacidades, reclamaciones, programas de promoción y prevención, así como otros gastos propios del sistema de salud. La Adres presentó estos rubros como parte de una ejecución presupuestal que busca sostener los servicios básicos y extraordinarios.

La entidad enfatizó que la expectativa está ahora en la mayor eficiencia con la que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) deben administrar los recursos. Como advirtió el director Martínez, “el gasto en el primer trimestre de 2026 ha aumentado el giro del régimen subsidiado en 18,2% y el del régimen contributivo en 11,9%. Este incremento de recursos se espera que sea manejado con mayor eficiencia por parte de las EPS”.

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El seguimiento a la ejecución de estos fondos tendrá un papel central para evaluar su impacto en la operación del sistema, específicamente en la puntualidad de los giros, la transparencia en el uso de los recursos y la gestión por parte de los actores implicados. La propia Adres planteó que este crecimiento presupuestal exige una gestión más eficiente por parte de las EPS, en un contexto en el que la financiación del aseguramiento se reafirma como eje esencial para la continuidad de los servicios de salud en Colombia.

A pesar del aumento presupuestal, la Contraloría General de la República alertó sobre el crítico estado financiero de las EPS intervenidas por el Gobierno Petro. Además, explicó en un informe que la deuda y los problemas de liquidez siguen aumentando a tal punto que no cuentan con los requisitos de solvencia financiera exigidos por la ley.

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