Colombia

Miguel Uribe Londoño insistió en que Paloma Valencia y Álvaro Uribe instrumentalizaron a María Claudia Tarazona: “Ellos son los culpables”

La determinación de su nuera de respaldar a Paloma Valencia fue atribuida por Miguel Uribe Londoño a una maniobra de la candidata y del expresidente para dividir a su entorno familiar

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Miguel Uribe Londoño prioriza la política social como eje central de su propuesta presidencial para Colombia en las próximas elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Miguel Uribe Londoño es el padre de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señaló directamente a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, responsabilizándolos por la decisión de su nuera, María Claudia Tarazona, de apoyar la candidatura de Valencia.

El pronunciamiento se produjo en medio del proceso electoral que culminará el 31 de mayo de 2026 y se sumó a las diferencias políticas que han marcado a la familia y al Centro Democrático.

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Durante una entrevista con Caracol Radio, Uribe Londoño manifestó su inconformidad tras el anuncio de Tarazona. Sostuvo que, si bien ella tiene libertad de elegir, tanto Valencia como Uribe Vélez utilizaron la figura de su nuera y de Miguel Uribe Turbay para obtener réditos en la campaña.

Acuarela de Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona discutiendo, con gestos expresivos. Hay banderas y arquitectura de fondo.
Miguel Uribe Londoño manifestó su inconformidad tras el anuncio de Tarazona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ellos son los culpables de esa situación. Ellos usaron e instrumentalizaron a María Claudia para hacer eso, para dividir a la familia, y está muy mal ese comportamiento de Álvaro Uribe y Paloma Valencia”, afirmó.

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Uribe Londoño explicó que sus declaraciones responden a su interés de contar lo ocurrido. Al referirse al acto en el que Tarazona expresó su respaldo a Valencia, señaló que ella sostuvo que “las banderas de Miguel las lleva su papá”.

También aclaró que la decisión de Tarazona no implica una ruptura familiar y que respeta su autonomía: “No considero fractura lo que ella hizo ayer. Ella era la esposa de Miguel y él ya no está. Ella es libre de apoyar a quien quiera (...) Con eso me quedo yo, ella es libre de tomar su decisión”.

A pesar del desacuerdo con la postura de Tarazona, Uribe Londoño descartó cualquier reproche hacia ella. “No tengo ningún tipo de reparo o reproche en contra de ella”, afirmó en la entrevista.

Uribe Londoño también sostuvo que su prioridad sigue siendo el cambio en el país. “Solo me importa que este país se transforme como él quería, que los padres no tengamos que enterrar a los hijos y que los hijos no tengan que enterrar a sus padres”, aseveró Miguel Uribe Londoño a Caracol Radio.

Miguel Uribe Londoño responsabilizó al Estado colombiano por el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay tras negarle protección adecuada - crédito Lina Gasca/Colprensa
Miguel Uribe Londoño sostuvo que su prioridad sigue siendo el cambio en el país - crédito Lina Gasca/Colprensa

Recientemente, Miguel Uribe Londoño hizo declaraciones dirigidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, en una entrevista con La Silla Vacía.

En su relato, Uribe Londoño afirmó que el exmandatario intervino directamente para que su hijo participara en varios eventos públicos en Bogotá, destacando la influencia que tenía en el desarrollo de la campaña política.

Según el testimonio, Álvaro Uribe Vélez se habría comunicado personalmente con Miguel Uribe Turbay para que asistiera a un evento programado en el parque El Golfito, ubicado en Modelia, al occidente de Bogotá, el 7 de junio de 2025. En ese lugar, el joven político fue víctima de un ataque armado y, tras permanecer hospitalizado durante dos meses, falleció en la Fundación Santa Fe.

“Si él hubiera sido el candidato (oficial del Centro Democrático) aquel 7 de junio, a Miguel no lo hubieran asesinado, porque Miguel no tenía por qué estar en ese parque. Miguel no tenía que estar en el parque El Golfito ese día haciendo una campaña política delante de cien personas montado en una caja de cerveza”, mencionó el aspirante al citado medio de comunicación.

La decisión de abandonar los espacios cerrados para realizar actos públicos en la calle surgió después de los éxitos obtenidos en ciudades como Medellín e Ibagué, según Uribe Londoño. Explicó que estos logros generaron tensiones y molestias entre otros precandidatos del partido, como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Ilustración en acuarela de dos mujeres, María Claudia Tarazona a la izquierda y Paloma Valencia a la derecha. Detrás, la bandera de Colombia y la Casa de Nariño.
Miguel Uribe Londoño indicó que estos logros generaron tensiones y molestias entre otros precandidatos del partido, como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Sus eventos en recinto cerrado, como el que había hecho en abril en Medellín y el que hizo en mayo en Ibagué, habían sido tan exitosos que recibió el rechazo, el repudio y el ataque de María Fernanda (Cabal) y Paloma (Valencia), que lo llamaron mafioso, que dijeron que dónde sacaba la plata, que lo atacaron de todas las maneras”, cuestionó.

Uribe Londoño atribuyó a Uribe Vélez la instrucción para que su hijo participara en actividades políticas en las calles de Bogotá, lo que, según él, lo expuso a riesgos que derivaron en su asesinato.

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