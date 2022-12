El ciclista que pasó de correr con Rigoberto Urán en Europa a un equipo colombiano

Rigoberto Urán en la Vuelta a Suiza. - Agencia AFP.

Daniel Arroyave fue un corredor del que se pensaba que podría tener éxito pronto en su llegada al WorldTour con el equipo EF Education EasyPost, sin embargo, no lo consiguió y no por falta de talento sobre la bicicleta, pues desde que se dio a conocer en el pelotón nacional, se estableció como un corredor agresivo y con mucha fortaleza en diferentes terrenos y llegadas.

Su paso a la máxima categoría del ciclismo mundial se dio luego de hacer algunas buenas presentaciones con el UAE Team Colombia en el 2020, escuadra que desapareció luego. Allí se puso como meta poder llegar a correr algún día la clásica francesa, París Roubaix y en algún momento poderla ganar.

Dos años después, su paso por la escuadra norteamericana no fue lo que se pensó, pues además de la adaptación las lesiones no le permitieron tener la continuidad necesaria. El corredor paisa, reconocido además por su personalidad extrovertida, no había sufrido un accidente en carretera mientras entrenaba, lo cual terminó de sentenciar su momento regular en el equipo, aunque en diferentes momentos se le vio luchar por estar en su mejor nivel, no lo consiguió, lo que selló su regreso al ciclismo colombiano con el Orgullo Paisa de nuevo.

Le puede interesar: Asaltaron el apartamento del director de importante noticiero de televisión: “Me robó Spiderman”

Arroyave fue anunciado por la escuadra antioqueña, la cual cumple 30 años de estar en el pelotón cafetero siendo, entre otras cosas, una de las más importantes y destacadas en las competencias del calendario local. “Daniel, nos complace tenerte de nuevo en casa. Bienvenidos a completar la nómina del Orgullo Paisa en sus 30 años”.

Ahora con menos presión, Daniel tendrá la oportunidad de rehacer su carrera de la mano del equipo de su departamento, esperando, quizás en algún momento volver a estar listo para dar el salto a la élite mundial del ciclismo, aunque para entonces, de pronto, no contará con el pedalista Rigoberto Urán como compañero.

En el EF además de Rigo, compartió equipo con Esteban Chaves y con Diego Camargo, quienes lograron llevar una buena temporada y ser renovados para el 2023.

Rigoberto Urán y Daniel Arroyave Foto tomada el EF Education EasyPost.

Los mejores resultados de Daniel Arroyave en los dos años con el EF Education EasyPost

Durante el primer año de competencias como WorldTour, Daniel dio algunos visos de poder luchar por resultados parciales e incluso por subir al podio luchando por la camiseta de la montaña en el Tour de Polonia, aunque durante la temporada 2021 tuvo una serie de retiros que opacó su rendimiento, pues solo tuvo 27 días de competencias y no logró sumar puntos UCI.

Puede leer: Fanny Lu y envió mensaje de amor propio a sus seguidores: “Por un 2023 con menos filtros”

Mientras que en el 2022, el corredor pasó por una larga recuperación que lo dejó por fuera de competencias por varios meses, y aún cuando regresó a las únicas tres carreras que hizo en el año no terminó ninguna, lo cual no daba más espacio al equipo EF para dejarlo una temporada más, por lo menos.

En el Orgullo Paisa se reencontrará con el corredor que era antes de salir hacia el WorldTour, pero con mejores condiciones quizás y más experiencia para poder aportarle a su nuevo equipo lo mejor en rondas como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN entre otros.

SEGUIR LEYENDO: