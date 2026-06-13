La Registraduría aclaró si puede votar en las elecciones presidenciales con la contraseña o la denuncia en caso de hurto o pérdida de la cédula

Los ciudadanos deben presentar su documento de identificación en su puesto de votación - crédito VisualesIA

Previo a las votaciones de segunda vuelta que se celebrarán en el territorio nacional el domingo 21 de junio de 2026 para elegir al próximo presidente de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró información fundamental que deben tener en cuenta los electores.

La aclaración permite despejar las dudas que tengan los ciudadanos sobre la documentación válida para sufragar, especialmente, si han perdido su identificación o la tienen en trámite.

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Por eso, la autoridad electoral ratificó que ni la contraseña de trámite ni el denuncio por pérdida o hurto tienen la validez para el ejercicio democrático.

Como se lee en la sección de preguntas y respuestas “Abecé de las elecciones” de la página de la institución, “los sufragantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas en el país y en el exterior. No se permite votar con contraseña, ni cualquier otro documento”.

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En las votaciones no es válido mostrar un radicado de denuncia por pérdida o hurto de documento como identificación - crédito captura de pantalla Policía Nacional

Es decir, que únicamente la cédula de ciudadanía física o digital será aceptada para votar en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, de manera que fotografías, capturas de pantalla, archivos PDF u otro tipo de imágenes del documento almacenadas en el teléfono no serán aceptadas para ejercer el derecho al voto.

Por ende, también quedan descartados otros documentos oficiales como el pasaporte, la libreta militar, la licencia de conducción o cualquier carné institucional.

Según la Registraduría Nacional, en caso de que los votantes no presenten su cédula física, podrán usar su celular y mostrar su documento digital oficial únicamente desde la aplicación autorizada en dispositivos móviles, es decir, través de la herramienta “Cédula Digital Colombia”, que permite validar elementos de seguridad como el holograma dinámico y los mecanismos biométricos incorporados.

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En la página web de la Registraduría se especifica que únicamente la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas es válida para votar en el país, sea física o virtual - crédito captura de pantalla Registraduría

Desde la entidad se recomendó verificar el funcionamiento de la aplicación antes de acudir al puesto de votación para evitar inconvenientes ante los jurados.

El objetivo de estas restricciones es garantizar la correcta identificación de cada votante en las mesas y asegurar la transparencia absoluta en la jornada electoral.

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Recomendaciones para los votantes de segunda vuelta

Por medio del Sistema de Capacitación Electoral (Sice), la Registraduría publicó un manual que contiene las pautas que debe seguir la ciudadanía en los sufragios del domingo 21 de junio de 2026.

Uno de los principales llamados es a planificar el voto desde casa. Desde la institución se aconsejó consultar previamente el puesto y la mesa de votación a través de la página oficial del organismo.

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El instructivo insistió en la importancia de definir la ruta y el medio de transporte con anticipación. Quienes utilicen automóvil deben estacionar solo en lugares habilitados y evitar la vía pública, una medida pensada para proteger la movilidad y la seguridad alrededor de los centros electorales.

Al acercarse al puesto de votación, los electores deben evitar portar bolsos grandes, paquetes o objetos de gran tamaño, para facilitar el control y la fluidez en los accesos.

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También está prohibido aceptar o llevar elementos de propaganda política, salvo ayudas pedagógicas autorizadas mediante decreto de orden público. El documento prohíbe el empleo de teléfonos móviles dentro del puesto, excepto quienes usen la cédula digital como identificación ante la mesa.

Entre los requisitos centrales, el documento recuerda que si un ciudadano no sabe el número de su mesa, puede consultarlo en el formulario E-10 ubicado en la entrada del local o preguntar a un funcionario u “orientador electoral”.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso una serie de recomendaciones para el ejercicio democrático en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito @Registraduria/X

Una vez identificado el puesto, la guía detalla que se debe entregar únicamente la cédula al jurado, que revisará los datos del votante. Luego, tras recibir la tarjeta electoral, se indica que la persona pase al cubículo, marque claramente su preferencia presidencial y regrese con el documento al jurado.

El proceso finaliza con dos acciones formales: el ciudadano debe seguir la instrucción del jurado respecto al lugar y forma de firmar y poner la huella dactilar en el formulario E-11, y finalmente, depositar la tarjeta en la urna correspondiente. Al salir, el jurado devuelve el documento de identidad y entrega el certificado electoral.

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