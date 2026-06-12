Así se acomodaría a James Rodríguez en la selección Colombia, pese a la falta de minutos en 2026

James Rodríguez se proyecta como titular de la selección Colombia ante Uzbekistán, en el debut por el Mundial 2026 - crédito FCF

James Rodríguez disputará su tercera Copa del Mundo en su carrera profesional, con lo que iguala la marca de Carlos Valderrama y Freddy Rincón, como los colombianos con más apariciones en el certamen de la FIFA, que para la edición 2026 debutará ante Uzbekistán el 17 de junio.

Sin embargo, hay dudas sobre cómo se acomodará al volante en la formación titular, pues apenas superó los 200 minutos con Minnesota United en el primer semestre de 2026 y fue necesario que el técnico Néstor Lorenzo planeara un proceso especial para recuperar su nivel.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, la Selección Colombia practica en su sede de concentración en Guadalajara y alista el equipo que se medirá con Uzbekistán, uno de los debutantes en la Copa del Mundo, y genera expectativa por cómo afrontará el grupo K, en el que también están Portugal y la República Democrática del Congo.

“El que menos ritmo tiene es James”

Entre febrero y mayo de 2026, el mediocampista solo disputó ocho compromisos con Minnesota United, tres en condición de titular, y sumó un total de 284 minutos, una cifra muy baja para un jugador convocado para una Copa del Mundo, pues es más grande la confianza de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

Es por eso que Luis Fernando Suárez analizó el plan para que James Rodríguez se acomode mejor en la Selección Colombia, mientras mejora su rendimiento y se pone a la par de sus compañeros para los compromisos de la fase de grupos, pues la exigencia será máxima.

James Rodríguez sigue los trabajos para ponerse a la par de sus compañeros y afrontar el Mundial 2026 de la mejor manera - crédito FCF

Durante una entrevista con El Tiempo, el extécnico de Ecuador, Honduras y Costa Rica explicó que la mejor manera de aprovechar al volante creativo, en medio de sus limitaciones, es que Gustavo Puerta lo acompañe en el medio campo: “El que menos ritmo tiene es James y puede costarle un poco meterse a un ritmo que es difícil, la velocidad es muchísimo mayor, al no estar acostumbrado va a tener problemas. Ha tenido más partidos Quintero”.

PUBLICIDAD

“La última propuesta me pareció buena, sensata, en el módulo táctico puede ser diferente... Cuando (Lorenzo) puso a Puerta en lugar de Ríos, me acordé de la final de la Copa América. En la mitad de la cancha era un rombo: Arias, Lerma, Ríos y en la punta estaba James”, añadió.

James Rodríguez jugaría mejor con Gustavo Puerta en el medio campo, para evitar los recorridos largos - crédito Luisa González/REUTERS

Suárez concluyó que “eso le ayuda a James a no hacer tantos recorridos; si así se va a jugar, es interesante porque él, o Quintero o Carrascal, no tienen desplazamientos tan grandes”, aunque dependerá de lo que Lorenzo planee para afrontar a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

PUBLICIDAD

Primer día en Guadalajara

Desde el 11 de junio empezó la concentración de la Selección Colombia en la sede deportiva del Club Atlas, el lugar designado por la FIFA para sus entrenamientos en la Copa del Mundo y reduce los recorridos en los dos primeros juegos de la fase de grupos, que serán en Ciudad de México y Guadalajara.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la Tricolor comenzó la práctica “con una sesión matutina que integró la preparación deportiva con un acercamiento hacia los aficionados y diversos grupos de interés social. La jornada comenzó a las 10:00 a. m. con la apertura de puertas para que niños y adultos de la comunidad local asistieran al complejo deportivo, donde observaron el entrenamiento y compartieron de cerca con los futbolistas.

PUBLICIDAD

Jhon Arias es uno de los jugadores de la selección Colombia que inició las prácticas en Guadalajara - crédito FCF

“En el plano deportivo, las actividades en el terreno de juego iniciaron con los ejercicios de calentamiento de rutina, complementados con dinámicas de cohesión de grupo. Posteriormente, el cuerpo técnico dividió el plantel en dos frentes de trabajo especializados: un segmento se enfocó en los movimientos de la fase defensiva, mientras que el otro ejecutó ejercicios de definición”, agregó.