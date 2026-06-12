Deportes

Así se acomodaría a James Rodríguez en la selección Colombia, pese a la falta de minutos en 2026

El volante es uno de los jugadores con menos continuidad en el año y causó preocupación entre los aficionados por la exigencia del Mundial de la FIFA

Guardar
Google icon
James Rodríguez
James Rodríguez se proyecta como titular de la selección Colombia ante Uzbekistán, en el debut por el Mundial 2026 - crédito FCF

James Rodríguez disputará su tercera Copa del Mundo en su carrera profesional, con lo que iguala la marca de Carlos Valderrama y Freddy Rincón, como los colombianos con más apariciones en el certamen de la FIFA, que para la edición 2026 debutará ante Uzbekistán el 17 de junio.

Sin embargo, hay dudas sobre cómo se acomodará al volante en la formación titular, pues apenas superó los 200 minutos con Minnesota United en el primer semestre de 2026 y fue necesario que el técnico Néstor Lorenzo planeara un proceso especial para recuperar su nivel.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, la Selección Colombia practica en su sede de concentración en Guadalajara y alista el equipo que se medirá con Uzbekistán, uno de los debutantes en la Copa del Mundo, y genera expectativa por cómo afrontará el grupo K, en el que también están Portugal y la República Democrática del Congo.

“El que menos ritmo tiene es James”

Entre febrero y mayo de 2026, el mediocampista solo disputó ocho compromisos con Minnesota United, tres en condición de titular, y sumó un total de 284 minutos, una cifra muy baja para un jugador convocado para una Copa del Mundo, pues es más grande la confianza de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

Es por eso que Luis Fernando Suárez analizó el plan para que James Rodríguez se acomode mejor en la Selección Colombia, mientras mejora su rendimiento y se pone a la par de sus compañeros para los compromisos de la fase de grupos, pues la exigencia será máxima.

-crédito FCF
James Rodríguez sigue los trabajos para ponerse a la par de sus compañeros y afrontar el Mundial 2026 de la mejor manera - crédito FCF

Durante una entrevista con El Tiempo, el extécnico de Ecuador, Honduras y Costa Rica explicó que la mejor manera de aprovechar al volante creativo, en medio de sus limitaciones, es que Gustavo Puerta lo acompañe en el medio campo: “El que menos ritmo tiene es James y puede costarle un poco meterse a un ritmo que es difícil, la velocidad es muchísimo mayor, al no estar acostumbrado va a tener problemas. Ha tenido más partidos Quintero”.

“La última propuesta me pareció buena, sensata, en el módulo táctico puede ser diferente... Cuando (Lorenzo) puso a Puerta en lugar de Ríos, me acordé de la final de la Copa América. En la mitad de la cancha era un rombo: Arias, Lerma, Ríos y en la punta estaba James”, añadió.

James Rodríguez jugaría mejor con Gustavo Puerta en el medio campo, para evitar los recorridos largos - crédito Luisa González/REUTERS
James Rodríguez jugaría mejor con Gustavo Puerta en el medio campo, para evitar los recorridos largos - crédito Luisa González/REUTERS

Suárez concluyó que “eso le ayuda a James a no hacer tantos recorridos; si así se va a jugar, es interesante porque él, o Quintero o Carrascal, no tienen desplazamientos tan grandes”, aunque dependerá de lo que Lorenzo planee para afrontar a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Primer día en Guadalajara

Desde el 11 de junio empezó la concentración de la Selección Colombia en la sede deportiva del Club Atlas, el lugar designado por la FIFA para sus entrenamientos en la Copa del Mundo y reduce los recorridos en los dos primeros juegos de la fase de grupos, que serán en Ciudad de México y Guadalajara.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la Tricolor comenzó la práctica “con una sesión matutina que integró la preparación deportiva con un acercamiento hacia los aficionados y diversos grupos de interés social. La jornada comenzó a las 10:00 a. m. con la apertura de puertas para que niños y adultos de la comunidad local asistieran al complejo deportivo, donde observaron el entrenamiento y compartieron de cerca con los futbolistas.

-crédito FCF
Jhon Arias es uno de los jugadores de la selección Colombia que inició las prácticas en Guadalajara - crédito FCF

“En el plano deportivo, las actividades en el terreno de juego iniciaron con los ejercicios de calentamiento de rutina, complementados con dinámicas de cohesión de grupo. Posteriormente, el cuerpo técnico dividió el plantel en dos frentes de trabajo especializados: un segmento se enfocó en los movimientos de la fase defensiva, mientras que el otro ejecutó ejercicios de definición”, agregó.

Temas Relacionados

James RodríguezSelección Colombia Mundial 2026Mundial 2026Luis Fernando SuárezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

El “verde”, que perdió la final ante Junior, hizo oficial la desvinculación del entrenador que, a inicios de marzo, también fue eliminado de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

Figura de Ghana no podrá ingresar a Canadá por una denuncia de abuso sexual: se perderá el debut contra Panamá

El equipo de la nación africana se instaló en Estados Unidos semanas antes del estreno mundialista, que será el 17 de junio

Figura de Ghana no podrá ingresar a Canadá por una denuncia de abuso sexual: se perderá el debut contra Panamá

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La cinco veces campeona del mundo tendrá una dura prueba ante la semifinalista de Qatar 2022

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

El delantero del Tri, de 29 años, nació en el municipio de Magüí Payán (Nariño), pero dio sus primeros pasos formativos en la Liga Vallecaucana de Fútbol

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

El cuadro “Cafetero” tendrá su debut ante Uzbekistán en lo que será su séptima participación en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Deportes

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

Figura de Ghana no podrá ingresar a Canadá por una denuncia de abuso sexual: se perderá el debut contra Panamá

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato