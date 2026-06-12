Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Zoe Gotusso presentará en Colombia un repertorio centrado en 'Detalles', un álbum de versiones de Roberto Carlos, acompañado de otros temas de su carrera musical - crédito cortesía Zoe Gotusso

Zoe Gotusso lleva su Tour 2026 a Colombia y México con tres nuevas fechas que se suman a una gira que ya recorrió Argentina y Uruguay.

La cantautora cordobesa se presentará el 10 de junio en el Teatro Libre de Bogotá y el 11 de junio en La Pascasia de Medellín, donde ofrecerá un show construido en torno a Detalles, su más reciente álbum de estudio, junto a un repertorio que abarca los momentos más representativos de su carrera.

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El disco, producido por María Wolff y grabado en Los Ángeles con músicos internacionales, es una recopilación de reversiones de canciones de Roberto Carlos que la artista asumió como un desafío personal. Con colaboraciones de Rigoberta Bandini en No te apartes de mí y de Juliana Gattas en Qué será de ti, el proyecto se convirtió en un ejercicio colectivo entre mujeres que reinterpretan el romanticismo de otra época desde una perspectiva nueva.

Cada presentación propone un recorrido por distintas etapas de su obra, en un formato de trío eléctrico —dos guitarras, máquinas de ritmo y sintetizador— que transforma las versiones de estudio en una experiencia diferente a la del registro original.

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Gotusso llega a esta gira en un momento de trayectoria consolidada. En 2024 lanzó Cursi, trabajo que le valió dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 —Grabación del Año por Lara y Mejor Álbum Pop Tradicional—, y ese mismo año fue invitada por Paul McCartney para abrir su concierto en Córdoba. Antes, en 2022, fue elegida para la apertura de los nueve shows de Coldplay en el estadio Monumental, el hogar habitual de los partidos de River Plate.

Infobae Colombia habló en exclusiva con la cantautora antes de su llegada al país. En la conversación, Gotusso habló sobre su actual espectáculo, el proceso creativo detrás de Detalles y la forma en que encontró el punto de equilibrio entre sus reversiones, su participación como jurado en La Voz Argentina junto a Lali Espósito y Soledad Pastorutti, y lo que significó compartir escenario con dos de los nombres más grandes de la historia del rock.

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Infobae Colombia: Va a presentarse en Bogotá y Medellín. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se está preparando?

Zoe Gotusso: No conocía Colombia hasta que fui a tocar la primera vez. La primera ciudad que hice fue Bogotá y después Medellín. Me parecieron, quizás porque me hice amigos, pero tienen una vegetación hermosa. Medellín tiene colores hermosos, la gente, la música.

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Entonces me hace mucha ilusión, porque para mí la música es como una excusa para conocer cosas nuevas. Y particularmente con Colombia me di cuenta cuando fui que tenemos muchas cosas en común, culturalmente hablando, desde lo latinoamericano, desde un montón de lugares. Así que yo los siento amigos, y siento que una amistad requiere de visitas. Esta visita me parece muy importante, me alegra. Yo estoy casi todo el año en Buenos Aires y cada vez que voy, una vez al año a Colombia, ya me pone muy contenta, así que estoy muy ilusionada, y personalmente estoy en un lindo momento de mi vida. Así que, contenta.

Hace dos años ya tuvimos la posibilidad de verla en el Festival Cordillera, pero, ¿qué diferencia hay entre la Zoe Gotusso que uno puede ver en un festival, comparado con lo que vamos a ver ahora en teatros?

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Es muy distinto, porque el festival es como la fiesta de todos. Es la fiesta de los demás a la que me invitan, voy y me dan un tiempo de 40 minutos y toco. Acá la fiesta la propongo yo, los invito yo, desde que entran hasta que se van son míos en el buen sentido, y compartimos un rato. Eso, es más mi fiesta, entonces tengo más tiempo para conectar. No nos tiene corriendo, sino que nos tiene como más calmos.

Sé que son personas que me han estado escuchando y que conocen mi música, entonces es un momento muy importante de encuentro, porque uno elige ir a un concierto, elige qué entrada comprar, prepararse, alistarse. Así que estoy muy ilusionada, la verdad.

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Zoe Gotusso llegó al Tour 2026 tras el lanzamiento de 'Cursi', un álbum que obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 - crédito cortesía Zoe Gotusso

Llega presentando un nuevo álbum de estudio, Detalles. ¿Qué no puede contar de este disco? ¿En qué momento de su vida llega profesional y personalmente?

Detalles es, primero, un capricho mío, porque es un disco de reversiones de Roberto Carlos, así que es una obra que estoy interpretando. Para mí, cuento corto, estoy cumpliendo, cumplí mis 29, y creo que los 30 o por alrededor, son un momento de mucho cambio y de madurez. Así que animarme a hacer un disco que no escribí y tener como una buena batalla con mi ego me desafió un montón, me hizo aprender un montón y crecer mucho. Creo que este disco fue como hacer lo que yo quería, crecer. Me siento un poco más grande y un poco más consciente, así que estoy contenta.

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Siendo un disco de versiones, ¿cómo supo en este proyecto que la reversión estaba terminada o, por el contrario, que debía seguir trabajando en ella o ajustando cosas?

Y, vos sabés, cuando te probás una remera que te gusta... cuando no te gusta, te mirás al espejo y decís: “mmm, algo no me convence”, te probás otra, “no me convence”. Cuando te probás la que te gusta, te mirás y decís: “y, por acá sí”.

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Siento que es lo mismo. Primero mi desafío era reversionar y proponer algo nuevo en la canción, además de mi voz. Entonces agarraba una canción y la tocaba más folk, la tocaba más rock, la tocaba más rápida, en otro tono. Hice eso muchísimo. Con la productora que es María, la tocábamos juntas en el piano o en la guitarra hasta antes de ir a computadora y entender qué tempo tiene la canción, qué tonalidad tiene y cómo es la llevada, cómo es el groove. Nos mirábamos, nos dábamos cuenta, lo sentíamos. Es una cosa que para mí es una cuestión de percepción y de sensibilidad a lo inexplicable. Es inexplicable. Para mí es una cuestión de corazonada.

Esa diversidad quedó muy bien reflejada en las versiones. Camionera quedó con una vibra de road movie, y hay dos colaboraciones con Rigoberta Bandini en No te apartas de mí y con Juliana Gattas en Qué será de ti. ¿Por qué eligió colaboraciones para esos dos temas en particular?

Porque me parece que las dos son de otra época. Siento que Rigoberta y Juliana Gattas son como mujeres, con todas las letras, de otra época. Las dos son fanáticas de Roberto Carlos. Rigoberta lo conoce menos, pero conocía mucho ciertas canciones. De hecho, ella quería cantar Amada Amante y yo le decía: “Para mí vos tenés que cantar No te apartes de mí”. Ella me decía: “Pero no la conozco” y yo “Pero no, amor, escúchala porque es un temón”. Y terminó cantando esa.

Y Juliana fue una persona que cuando se enteró del proyecto, amó. Creo que le gusta mucho el melodrama también, el romanticismo de otra época. Y me dijo: “Tenés que cantar Qué será de ti”. Y yo le dije: “Cántalo conmigo”. Después cuando lo hice, mi abuela también me decía que tenés que cantar Qué será de ti. No lo iba a hacer, y cuando decidí hacerlo dije: “Lo tengo que cantar con Juliana”. Así que así fue.

Y me encanta que seamos todas mujeres haciendo, reinterpretando, porque la productora es mujer, yo soy mujer, los dos featurings son mujeres. Los músicos eran hombres, pero digo, hay algo lindo en traer de nuevo a una persona romántica que entregaba flores y era como un galán, y ahora somos como galanas (risas).

El show en vivo de Zoe Gotusso transforma las versiones de estudio con un formato de trío eléctrico, máquinas de ritmo y sintetizador - crédito cortesía Zoe Gotusso

Mientras trabajaba en Detalles hizo de jurado en La Voz Argentina. ¿Qué representó esa experiencia de estar mirando el talento de los participantes y guiarlos?

Fue una experiencia tremenda porque yo no soy una persona que estaba acostumbrada a ir a la tele y cuando voy a la tele hablo de mis cosas, de mis canciones, de mis historias, que es una zona muy de confort, pero La Voz Argentina, al lado de Lali, al lado de la Sole Pastorutti, al lado y al frente de tremendos artistas, porque creo que las personas que venían son mucho mejores cantantes que yo, por lo menos, y que creo que también de muchos jurados cantaban espectacular.

Así que, primero muy agradecida porque La Voz Argentina es un programa muy emotivo, que las familias vienen, la gente viene de todos lados con mucho esfuerzo, así que estar ahí dando una opinión como que se me explotaba el corazón, me cautivó más de lo que imaginé que me iba a pasar.

Y después aprendí mucho de la tele. Me daba muchos nervios hablar de cosas que no sean de mí, como decir, opinar de la voz de alguien. Me dio mucho pudor. Aprendí mucho de Lali porque es muy buena, es una persona que trabaja en la tele desde los seis años y la verdad es que siento que fue muy generosa conmigo. Somos amigas del espectáculo hace tiempo, así que fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora. Me encantaría hacerlo de nuevo.

En Argentina tuvo la chance de abrir conciertos de Coldplay y de Paul McCartney en Córdoba. ¿Qué significó compartir escenario con estas leyendas de la música? ¿Qué aprendizajes le dejó?

Tremendo. O sea, creo que hice los mejores openings que hay habidos y por haber para una persona como yo. Aparte lo de Coldplay fueron nueve River Plate. Fue una locura tocar para una cantidad de gente que yo en este momento de mi carrera estaba lejos de tener.

Aprendí a ser una gran host, a ser como presentadora, porque como no eran mis conciertos y vos te encontrabas conmigo y la gente no me esperaba, más bien me encontraba, era como que aprendía cómo llevarme con una audiencia que no es mía. Me dio, como artista y como front girl, muchas herramientas para mis conciertos o para estar en lugares que por ahí algunos no me conocen, para estar más tranquila en mis shows. Fue tremendo, la verdad.

¿Tuvo la oportunidad de interactuar con ellos?

Obvio. A Paul McCartney charlamos un poquito, y aparte me pasó algo muy loco. Yo fui con un trío y apenas hicimos el segundo tema se rompió toda la técnica. Entonces quedó solo una guitarra y una voz, así que toqué media hora sola con la guitarra. Entonces le conté eso a Paul McCartney y me dijo: “Rock and roll” (risas).

Y a Coldplay les regalé un mate y les dije: “Están hace mucho en Argentina, tienen que saber lo que es el mate, y les estoy regalando un mate porque no es que soy una tacaña, el mate se comparte, es para que ustedes”. Entonces les di eso y nada, personas muy profesionales,

La verdad, que yo no sé cómo tenían ganas de saludar al telonero porque guau, o sea, toda una vida, una carrera, tocan mucho y encima tienen la educación de venir a conocerme y decir: “¿Te trataron bien? ¿Estuviste bien?” Así que, admirables.

¿Qué le diferencia a la Zoe Gotusso del estudio de grabación, comparada con la que se puede ver y oír en vivo? ¿Cómo es ese proceso de trasladar lo grabado al directo?

Me encanta el vivo. Si alguien no me conoce, lo invitaría a un vivo en primera instancia.

Pasar de las versiones de estudio al vivo para mí no es ningún problema, es un desafío. Por ejemplo, ahora estoy con un trío eléctrico. A Bogotá y a Medellín voy a ir con dos guitarras eléctricas. Somos tres, dos guitarras eléctricas, y después tenemos tres máquinas de ritmos y un sintetizador. ¿Pero sabes que no hay problema? Porque son canciones y las canciones se pueden cantar a capela, se pueden cantar con una sinfónica o se pueden cantar con un trío electrónico.

¿Qué puede esperar una persona que no ha visto a Zoe Gotusso en vivo?

Creo que estoy en un buen momento. Me parece que se van a llevar una buena pasada porque, esto es muy hippie lo que voy a decir, pero energéticamente estoy en un momento muy lindo. Así que el que me esté conociendo en 2026, en junio, creo que va a tener una gran versión mía.