Hallan muerta a ‘La Chapola’, referente de la población trans en Antioquia: su cuerpo apareció en un río en extrañas circunstancias

Unidades de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica del cuerpo y, según el reporte preliminar, no se evidenciaron signos visibles de violencia - crédito captura de pantalla video "La Chapola 2"/YouTube y EFE

La muerte de Paulina Blandón Villada, conocida en su comunidad como “La Chapola”, es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que su cuerpo fuera encontrado el 8 de junio en el río Pereira, ubicado en la vereda San Sebastián del municipio de La Ceja, Antioquia.

El hallazgo se produjo hacia la 1:35 p. m. Según la información conocida hasta el momento, unidades de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica del cadáver en el lugar y, de acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, por lo que serán los análisis de Medicina Legal los que permitan establecer las causas exactas del fallecimiento.

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Blandón Villada tenía 31 años y era ampliamente conocida en La Ceja por su participación en procesos comunitarios, así como por su liderazgo en la defensa de los derechos de la población Lgbtiq+. Su fallecimiento ha generado reacciones entre organizaciones sociales, autoridades locales y miembros de la comunidad que la conocieron.

Solicitan esclarecer las circunstancias de la muerte

La muerte de “La Chapola” ha generado preocupación y llamados de organizaciones sociales para que se adelanten investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer lo ocurrido - crédito X

Aunque los primeros reportes oficiales indican que no se evidenciaron señales externas de violencia, la muerte de “La Chapola” continúa rodeada de interrogantes. Mientras avanzan las investigaciones, distintas organizaciones han solicitado que se adelanten todas las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió.

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La Policía señaló que la víctima enfrentaba problemas de adicciones. Sin embargo, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que todavía no es posible descartar ninguna hipótesis relacionada con el caso.

En ese sentido, la Fundación Forjando Futuros pidió que las autoridades desarrollen las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La organización solicitó que la investigación avance “de manera pronta, rigurosa y transparente” para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Paulina Blandón Villada.

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Por su parte, la alcaldesa de La Ceja, María Santa, recordó a Paulina por su cercanía con la comunidad. “Recibo con mucha tristeza la prematura partida de nuestra querida Paulina, una mujer que con alegría y optimismo siempre nos sacó una sonrisa”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el caso reaviva las preocupaciones sobre la violencia que afecta a las personas trans en Antioquia - crédito captura de pantalla video "La Chapola 2"/YouTube

Mientras se conocen los resultados de las investigaciones forenses y judiciales sobre la muerte de Paulina Blandón Villada, familiares, organizaciones sociales y miembros de la comunidad permanecen a la espera de que las autoridades establezcan con precisión qué ocurrió y si existen responsabilidades relacionadas con su fallecimiento.

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Cifras muestran aumento de homicidios contra personas Lgbtiq+ en Antioquia

La preocupación expresada por organizaciones sociales también está respaldada por cifras recientes relacionadas con la situación de seguridad de esta población en el departamento. De acuerdo con información de Caribe Afirmativo, durante lo corrido de este año se han registrado ocho homicidios de personas pertenecientes a la población Lgbtiq+ en Antioquia.

Según la organización, las mujeres trans figuran entre las principales víctimas de estos hechos. Entre los casos recientes se encuentran los de Mariana Ballesteros, de 19 años, quien fue asesinada con arma de fuego en mayo en el municipio de Bello, y Daniela Rave, de 23 años, quien murió en circunstancias similares en Angelópolis. En este último caso, su pareja también resultó herida.

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El más reciente informe de la organización advierte que en 2025 una persona Lgbtiq+ fue asesinada cada 32 horas en Colombia- crédito Europa Press

Además, el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos de las personas Lgbtiq+ en Colombia, también elaborado por Caribe Afirmativo, advierte sobre un incremento de la violencia por prejuicio en distintas regiones del país. El documento señala que durante 2025 se evidenció una expansión territorial de este fenómeno y que las respuestas institucionales continúan siendo motivo de preocupación para organizaciones defensoras de derechos humanos.

El informe indica que en 2025 una persona de la población Lgbtiq+ fue asesinada cada 32 horas en Colombia, una cifra que, según la organización, evidencia el carácter persistente de la violencia contra este sector de la población.

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