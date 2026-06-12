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Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

El “verde”, que perdió la final ante Junior, hizo oficial la desvinculación del entrenador que, a inicios de marzo, también fue eliminado de la Copa Sudamericana

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El entrenador, que inició su labor en septiembre de 2025, viene de perder la final de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional trata de superar el golpe recibido el pasado 8 de junio, cuando perdió la final de la Liga BetPlay en condición de local, frente a Junior y por marcador global de 3-1, lo que significó un nuevo disgusto para una afición que venía molesta con algunas decisiones de la junta directiva.

Este viernes 12 de junio el club antioqueño oficializó la salida del técnico Diego Arias, que estaba obligado a salir campeón del fútbol colombiano para salvar su puesto, ya que en marzo fue eliminado de la Copa Sudamericana, en fase previa ante Millonarios, y los hinchas no estaban contentos con él.

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De esta manera, el cuadro verde empezará el proceso para encontrar un timonel con condiciones para liderar una de las plantillas más costosas de la Liga BetPlay, además de que afrontará la Copa Colombia en el segundo semestre y el objetivo es defender ese tricampeonato.

El final de Diego Arias

Era un secreto a voces entre varios medios en Colombia que el entrenador de 40 años no llegaría al segundo semestre con los verdolagas. La derrota en el partido de definición del título significó un golpe del que la institución aún no se repone luego de cuatro días, un gran fracaso para un club que sumó 55 puntos en el campeonato.

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A través de una publicación en sus redes sociales, Atlético Nacional informó que “ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino” desde la tarde del viernes 12 de junio, cuatro días después de la vuelta de la final ante el Junior en el Atanasio Girardot y tras analizar el balance del entrenador en la temporada.

Diego Arias se fue de Atlético Nacional
Este fue el anuncio de Atlético Nacional sobre la salida de Diego Arias de la institución - crédito Atlético Nacional

“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, añadió el club, al resaltar el trabajo de Arias.

Finalmente, Atlético Nacional aseguró que empezó la búsqueda del reemplazo del timonel, aunque no se conocen candidatos formales. “El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”, informó en un comunicado.

Diego Arias
Diego Arias se va de Nacional con la deuda de no conseguir una estrella para el club - crédito Atlético Nacional

Diego Arias finaliza su ciclo en Atlético Nacional tras disputar 47 partidos, con 30 victorias, siete empates y 10 derrotas entre el 21 de septiembre de 2025 y el 8 de junio de 2026. Con el equipo verde ganó el título de la Copa Colombia 2025 y salió subcampeón de la Liga BetPlay 2026-I, tras tomar las riendas de la plantilla en el momento en que Javier Gandolfi dejó el cargo por malos resultados.

Otro técnico “quemado” en el verde

Desde que asumió el cargo en mayo de 2024, el presidente Sebastián Arango empezó un proceso para devolverle la gloria al club y tuvo un excelente inicio con los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, a finales de ese año, pero ha tenido problemas con las personas que ha puesto en el banquillo, ya que ninguno ha superado el año de trabajo.

Entre 2024 y 2026, Atlético Nacional ha tenido cuatro entrenadores, Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias, los tres últimos tuvieron la suerte de levantar un trofeo con la institución, pero no contaron con el mejor final en sus procesos por distintas razones, tanto deportivas como conflictos internos con algunos dirigentes.

El entrenador mexicano de Nacional, Efraín Juárez, besa el trofeo después de ganar el partido final de fútbol de vuelta de la Liga colombiana entre el Atlético Nacional y Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 22 de diciembre de 2024. (Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)
Efraín Juárez fue uno de los técnicos con menos tiempo en Atlético Nacional, pues trabajo un poco más de cuatro meses - crédito JAIME SALDARRIAGA / AFP

Repetto, que arribó en marzo de 2024, fue despedido porque el presidente Arango y el director deportivo Gustavo Fermani querían un proyecto deportivo diferente al que venía manejando el uruguayo, así que lo sacaron del cargo a finales de agosto de ese año, durante una práctica, y apostaron por alguien diferente.

Efraín Juárez fue el entrenador de mayor sorpresa en el fútbol colombiano. Nacional fue el primer equipo que dirigió como técnico en propiedad en su carrera y con el conjunto verde logró la Liga BetPlay y Copa Colombia 2024 en tres meses de trabajo, el cual se interrumpió en enero de 2025 tras su renuncia, que se habría producido por choques con el director deportivo en la decisión de los fichajes.

En ese momento, Javier Gandolfi llegó al verde para afrontar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay y, aunque ganó la Superliga, la eliminación a nivel internacional le costó mucho; esto, sumado a los resultados del segundo semestre de 2025, lo llevaron al despido y a la llegada deDiego Arias, el cual termina su vinculación con el equipo tras perder el campeonato local contra el Junior en su propio estadio.

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