Petro rechazó cambio que pidió la FIFA del uniforme del Mundial 2026 de Haití y sostuvo que “conmemora la libertad de los esclavos”

El mandatario lamentó la modificación ordenada por la FIFA - crédito Visuales IA

Para impedir que se registre algún tipo de confrontación política por algo relacionado con la Copa del Mundo, la FIFA prohíbe que las indumentarias de competencia y entrenamiento de las 48 naciones que disputan el torneo de naciones tengan un mensaje de esa índole.

Por ello, la máxima entidad del fútbol solicitó a la Federación de Haití, que es vestida por la marca colombiana Saeta, que modifique las tres combinaciones de uniformes que presentaron para el mundial, puesto que incluyen una referencia de una de las batallas claves en la liberación de la nación del Caribe.

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Para la FIFA, el dibujo de un ejército con una bandera de Polonia es un elemento visual que podía interpretarse como un mensaje político en contra de Francia, que tenía en el territorio haitiano una colonia hasta 1804.

Este es el elemento que tuvo que ser borrado del uniforme de Haití - crédito Saeta

Saeta explicó en un comunicado que el diseño pretendía rendir homenaje al pueblo haitiano y no tenía intención política, también confirmó que modificó la indumentaria que utilizará el equipo de Concacaf en el debut ante Escocia del 13 de junio.

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En defensa del uniforme original de Haití se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que compartió una publicación en la red social X en la que explicaban el homenaje que había hecho la marca bogotana en la prenda deportiva.

La publicación estuvo acompañada por la descripción: “La camiseta de Haití conmemora la libertad de los esclavos”, que fue tomada como un apoyo al mensaje original que tiene más de 340.000 visualizaciones.

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“En la camiseta, Haití conmemora la liberación de su país del colonialismo, el establecimiento de la primera nación negra del mundo y la abolición de la esclavitud. El imperio occidental nunca perdonará a Haití por ser la primera nación en liberarse del colonialismo y dar ejemplo revolucionario a todas sus demás colonias”, dice en la publicación compartida por el mandatario colombiano.

El mandatario lamentó que Haití deba cambiar la indumentaria para el mundial - crédito @PetroGustavo/X

La historia de la batalla censurada por la FIFA

La Batalla de Vertières se registró el 18 de noviembre de 1803 cerca de la ciudad de Cap-Haïtien, en el norte de Haití. Fue el último gran enfrentamiento militar de la revolución haitiana, en el contexto de la lucha de los esclavos y habitantes locales contra el dominio colonial francés. El ejército revolucionario haitiano, dirigido por Jean-Jacques Dessalines, se enfrentó a las tropas francesas comandadas por el general Rochambeau.

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Las fuerzas haitianas, compuestas por antiguos esclavos y soldados liberados, presentaron una resistencia organizada y estratégica. Utilizaron su conocimiento del terreno para establecer posiciones defensivas en la colina de Vertières.

El enfrentamiento se caracterizó por ataques directos, asaltos a las fortificaciones francesas y una intensa lucha cuerpo a cuerpo. Los haitianos, en inferioridad numérica y de recursos, lograron mantener la presión sobre las posiciones francesas durante varias horas.

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La indumentarial del mundial 2026 de Haití tenía un homenaje a este combate - crédito Reddit

Los combates se mantuvieron con intercambios de artillería y cargas de infantería. El clima lluvioso dificultó los movimientos de ambos bandos, pero los haitianos aprovecharon la situación para avanzar gradualmente y cercar a las tropas francesas. Durante la batalla, el general haitiano François Capois, conocido como Capois-La-Mort, se destacó por su valentía al liderar un asalto bajo fuego constante.

Al caer la tarde, las fuerzas francesas sufrieron importantes bajas y perdieron el control de sus posiciones clave. Finalmente, el general Rochambeau solicitó negociar la rendición, lo que marcó el fin de la presencia militar francesa en la colonia de Saint-Domingue.

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En la camiseta, la inclusión de la bandera de Polonia es porque, durante el combate, soldados polacos enviados por Napoleón desertaron del ejército francés y se unieron a los haitianos en su lucha por la independencia. Su apoyo fue fundamental y, por ello, Haití reconoce la solidaridad polaca cuando se habla de su independencia.